Greta Thunberg sa po roku opäť vracia do školy. Politici nás obrali o dva kľúčové roky, tvrdí aktivistka

Mladá švédska klimatická aktivistka sa po roku opäť vracia do školských lavíc. Greta Thunberg začala školský rok oproti svojim spolužiakom o niekoľko dní neskôr. Bola totiž na stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Švédska environmentalistka Greta Thunberg sa po ročnej prestávke opäť vracia do školy. “Moje ročné prerušenie školskej dochádzky sa končí a mám skvelý pocit, že som konečne znova v škole!” napísala na sociálnej sieti Twitter 17-ročná aktivistka. Spokojní tak môžu byť najmä mnohí jej nepriaznivci, ktorí ju počas posledného roka posielali späť do školských lavíc.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020