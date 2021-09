Greta Thunberg opäť kritizuje svetových lídrov: 30 rokov od vás počúvame len bla bla bla, nevedie to k ničomu

V talianskom Miláne sa v utorok pod záštitou OSN začala trojdňová konferencia Youth4Climate, na ktorej sa zúčastňuje celkovo 400 mladých aktivistov zo 197 krajín sveta. Na úvod podujatia vystúpila švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá obvinila svetových lídrov z toho, že tri desaťročia nerobili nič v boji proti klimatickým zmenám. Informovala o tom agentúra AFP.

“Všetko, čo počujeme od našich takzvaných lídrov, sú len slová. Slová, ktoré znejú skvele, ale zatiaľ neviedli k ničomu. Naše nádeje a sny sa utopili v ich prázdnych vyjadreniach a sľuboch,” vyhlásila Thunbergová.

“We can no longer let the people in power decide what hope is. Hope is not passive. Hope is not blah blah blah. Hope is telling the truth. Hope is taking action”

My speech at #Youth4Climate #PreCOP26 in Milan. pic.twitter.com/BA62GpST2O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2021