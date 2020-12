Greta Thunberg kritizovala novozélandskú premiérku Jacindu Ardern. Čo je podľa mladej aktivistky problémom?

Ešte začiatkom decembra novozélandská premiérka Jacinda Ardern vyhlásila v krajine stav klimatickej núdze a zaviazala sa, že do roku 2025 vytvorí uhlíkovo neutrálnu vládu. Za to získala uznanie a pochvaly nielen vo svojej rodnej krajine, ktorú vedie, ale aj po celom svete. Za návrh Ardernovej zákona hlasovalo 76 poslancov, 43 bolo proti. No a jedného tento krok priveľmi nepotešil aj mimo Nového Zélandu.

18-ročná švédska aktivistika Greta Thunberg tvrdí, že novozélandská premiérka Jacinda Ardern prijatím zákona o „uhlíkovo neutrálnej vláde“ vlastne ničomu nepomôže. Ako informoval web LAD Bible, Greta nový cieľ novozélandskej vlády kritizovala na svojom Twitteri.

Samozrejme, je šťastná za akúkoľvek snahu, nová deklarácia vlády Nového Zélandu však nič podstatné nezmení. „Inými slovami, vláda sa práve zaviazala, že do roku 2025 zníži menej ako 1 % emisií krajiny,“ uviedla Greta v príspevku na sociálnej sieti. Toto číslo nie je podľa švédskej aktivistky ničím jedinečným pre akýkoľvek národ, preto nevidí dôvod na radosť, či pochvalu.

"In other words, the Government has just committed to reducing less than 1 percent of the country's emissions by 2025".

Text explaining New Zealand's so-called climate emergency declaration. This is of course nothing unique to any nation. #FightFor1Point5https://t.co/Yp8nuek9Pn

