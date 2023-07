Grécko smúti: Za pilotov havarovaného hasičského lietadla vyhlásili trojdňový smútok, našli aj telo zhoreného muža

Ani jeden z dvojice pilotov hasiaceho lietadla, ktoré v utorok havarovalo na gréckom ostrove Eubója (Evia), nehodu neprežil. Grécke ministerstvo obrany po správe o smrti pilotov, ktorí boli príslušníkmi gréckeho letectva, vyhlásilo trojdňový smútok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

O páde hasiaceho lietadla typu Canadir popoludní informoval hovorca miestnych požiarnikov Jannis Artopios. Lietadlo, ktoré pomáhalo pri hasení lesných požiarov na Eubóji, sa zrútilo do rokliny v blízkosti obce Platanistos na juhu ostrova, explodovalo a začalo horieť.

Proti viacerým požiarom na Eubóji aktuálne bojuje približne sto hasičov a minimálne tri hasiace lietadlá. Úrady tam už evakuovali viacero lokalít v rôznych častiach ostrova.

Aj z gréckych ostrovov Rodos a Korfu museli počas uplynulého víkendu pre požiare evakuovať tisíce miestnych obyvateľov a turistov.

#BREAKING | An aerial firefighting aircraft has crashed whilst fighting wildfires on the island of Evia, Greece.

Video footage just surfacing shows the moment the firebomber makes a retardant drop and crashes from a climbing turn to the right.

Footage via EPT News

Read more at… pic.twitter.com/fSg8tilOlV

— AviationSource (@AvSourceNews) July 25, 2023