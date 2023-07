Desivý okamih sa podarilo zachytiť na video. Havarovalo lietadlo, ktoré v Grécku hasilo požiar

Na druhom najväčšom gréckom ostrove Eubója (Evia) v utorok havarovalo hasiace lietadlo, ktoré pomáhalo v boji proti tamojším rozsiahlym lesným požiarom. Na palube boli najmenej dve osoby, ich osud je zatiaľ neznámy. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.

O zrútení hasiaceho lietadla typu Canadir informoval hovorca miestnych požiarnikov Jannis Artopios. Lietadlo sa zrútilo do rokliny v blízkosti obce Platanistos na juhu ostrova.

Proti viacerým požiarom na Eubóji aktuálne bojuje približne sto hasičov a minimálne tri hasiace lietadlá. Úrady tam v noci nadnes vydali príkaz na evakuáciu jednej z lokalít na severe ostrova.

Dvaja piloti zrúteného lietadla boli podľa ministerstva obrany v Aténach príslušníkmi gréckeho letectva.

Z gréckych ostrovov Rodos a Korfu museli počas uplynulého víkendu pre požiare evakuovať tisíce miestnych obyvateľov a turistov.

Grécki meteorológovia predpovedali na utorok novú vlnu horúčav. V hlavnom meste Atény očakávajú teplotu vzduchu 41 stupňov Celzia a v strednom Grécku až 44 stupňov, uvádza grécky meteorologický ústav EMY.

#BREAKING | An aerial firefighting aircraft has crashed whilst fighting wildfires on the island of Evia, Greece.

Video footage just surfacing shows the moment the firebomber makes a retardant drop and crashes from a climbing turn to the right.

Footage via EPT News

Read more at… pic.twitter.com/fSg8tilOlV

— AviationSource (@AvSourceNews) July 25, 2023