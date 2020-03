Fyzici sa domnievajú, že našli časticu, ktorá stojí za temnou hmotou

Vesmír je pre nás stále mimoriadne záhadným miestom. A jednou z týchto záhad je aj temná hmota. Vieme o nej kvôli jej gravitačným účinkom na objekty, ale vlastne nevieme, čo to je, ako vznikla a ako sa do vesmíru dostala, pričom až 80 % vesmíru môže byť tvorený práve ňou.

Fyzici z univerzity v Yorku v Spojenom kráľovstve však v štúdii hlásia, že identifikovali subatomárnu časticu, ktorá mohla vytvoriť temnú hmotu krátko po Veľkom tresku.

V priebehu rokov sa objavovalo množstvo možných „kandidátov“, ktorí by mohli stáť za temnou hmotou. Ako uvádza portál Science Alert, teraz je novým horúcim kandidátom d-star hexaquark (hexakvark), alebo formálnejšie označovaný ako d* (2380).

„Pôvod temnej hmoty vo vesmíre je jednou z najväčších otázok vo vede a otázkou, ktorá je dosiaľ nezodpovedaná,“ vysvetľuje jadrový fyzik Daniel Watts z univerzity Yorku.

„Naše prvotné výpočty naznačujú, že kondenzáty d-star sú možným kandidátom, ktorý by mohol stáť za temnou hmotou. Náš výsledok je o to vzrušujúcejší, že si vystačuje s konceptami, ktoré sú vo fyzike známe,“ dodáva.

Kvarky sú základné častice, ktoré sa zvyčajne kombinujú v skupinách po troch, aby vytvárali protóny a neutróny. Súhrnne sa tieto tri kvarky nazývajú baryóny a väčšina pozorovateľnej hmoty vo vesmíre je vyrobená práve z nich. Keď sa ale skombinuje 6 kvarkov, vytvára sa typ častice nazývanej dibaryóny alebo tiež hexakvark.

Vedci z Yorku predpokladajú, že po Veľkom tresku sa mohli častice d-star zoskupovať a pritom ako vesmír chladol a rozpínal, vytvoril sa Boseho-Einsteinov kondenzát. Takýto kondenzát sa vytvára, keď sa plyn bozónov s nízkou hustotou ochladzuje na absolútnu nulu. V tejto fáze atómy plynu prechádzajú z pohybu do pokoja a tým dosahujú čo najmenší kvantový stav.

Keby sa v rannom vesmíre vznášal taký plyn z d-star hexakvarkov, ktorý sa ochladil po Veľkom tresku, podľa modelovania vedcov by sa mohli spojiť a tvoriť Bose-Einsteinove kondenzáty. A tieto kondenzáty by mohli byť to, čo teraz nazývame temnou hmotou.

Všetko je to síce v teoretickej rovine, avšak čím viac kandidátov na to, z čoho vlastne temná hmota je, tým bližšie budeme k nájdeniu pravdy.