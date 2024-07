Futbalista Mbappé sa pýtal novinárov, či nevedia, ako hrajú Slováci s Anglickom. Jeho reakcia sa stala virálnou

Iba sekundy delili Slovensko od veľkého víťazstva v našej histórii. Duel s Anglickom na európskom šampionáte sme nakoniec prehrali 2:1. O tom, že bol napínavý, svedčí aj záujem slávneho futbalistu, ktorého stav zápasu zaujímal na predzápasovej tlačovej konferencii, upozornili na to tvnoviny.sk.

„Neviete, ako hrajú Slováci s Anglickom?“ pýtal sa Kylian Mbappé, hviezdy francúzsky futbalista, novinárov. Jeden z nich mu odpovedal: „Päť minút pred koncom vyhrávajú 1:0,“ na čo kapitán francúzskej futbalovej reprezentácie zareagoval: „Šialené“. Chvíľu ešte prekvapene hľadel, potom sa s úsmevom postavil a odišiel.

🗣️ „Crazy!“

🤣 Kylian Mbappe reacts to the England score when they were trailing with moments left against Slovakia#euro2024 | #england pic.twitter.com/TZ19pNsQE6

— Mirror Football (@MirrorFootball) June 30, 2024