Fritzla chcú premiestniť do starobinca: Podľa právničky je neškodný, jeho jediným priateľom je spoluväzeň-kanibal

Josef Fritzl je neslávne známa beštia z Rakúska. 24 rokov držal svoju dcéru v pivnici a splodil s ňou sedem detí. Úrady uvažujú o jeho premiestnení z prísne stráženého väzenia do opatrovateľského zariadenia pre seniorov.

Môže požiadať o podmienečné prepustenie

Ako informuje BBC, v roku 2009 bol Fritzl uväznený na doživotie v prípade, ktorý šokoval celý svet. Rakúska verejnoprávna televízia ORF uvádza, že podľa novej psychiatrickej správy 88-ročný Fritzl, ktorý trpí demenciou, už nepredstavuje nebezpečenstvo pre verejnosť.

Fritzl je v súčasnosti umiestnený v ústave s vysokým stupňom stráženia pre duševne narušených páchateľov vo väznici Stein v meste Krems an der Donau. V Rakúsku môžu osoby odsúdené na doživotie požiadať o podmienečné prepustenie po odsedení 15 rokov. Podľa tohto zákona má Fritzl nárok žiadať o podmienečné prepustenie tento rok.

Podľa právničky je neškodný

Právni experti si myslia, že v jeho prípade je podmienečné prepustenie reálnou možnosťou. To znamená, že Fritzl, ktorý si medzitým pre útoky zo strany spoluväzňov zmenil meno, by mohol byť premiestnený do domova dôchodcov. Už v roku 2022 súd rozhodol, že Fritzl už nepredstavuje nebezpečenstvo a môže byť premiestnený do štandardného väzenia, ale Vrchný krajinský súd vo Viedni neskôr toto rozhodnutie zablokoval.

Fritzl, ktorý bol obvinený okrem iného z incestu, znásilnenia, zotročovania a zabitia z nedbanlivosti (jedno z detí, ktoré splodil s dcérou, krátko po narodení zomrelo), je neškodný aj podľa jeho právničky Astrid Wagner. Tá podľa Mail Online tvrdí, že Fritzl stratil akýkoľvek záujem o sex, preto by nemala strach žiť s ním hoc aj v jednej domácnosti. Podľa jej slov je jeho jediným priateľom spoluväzeň kanibal.

„Trávi čas sám vo svojej samotke, veľa pozerá televíziu, pestuje paradajky, píše o svojom živote elektroinžiniera. Slní sa cez mreže, robí gymnastiku, veľmi sa stará o svoju postavu. Žije vo svete fantázie a verí, že jeho dcéra sa čoskoro vydá za Borisa Beckera,“ vyjadrila sa Wagner. Tvrdí, že Fritzl to, čo po dobu 24 rokov robil svojej dcére, veľmi ľutuje.