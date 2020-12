Vraví sa, že v dnešnej dobe môžete byť tým, kým chcete. S troškou nadhľadu vám v tom môže pomôcť aj nový projekt z Japonska. Čo by ste povedali na to, ak by ste si mohli kúpiť realistickú 3D masku tváre nejakej osoby a stať sa jej dvojníkom?

3D masky

Cieľom nového projektu japonskej spoločnosti Kamenya Omoto je tlačiť maximálne realistické podobizne tváre skutočných ľudí. Tie potom budú predávať. Na to, aby ich ale mohli tlačiť, potrebujú najprv tvár človeka.

Preto spoločnosť hľadá ľudí, ktorí by boli ochotní im svoju tvár “predať”, uvádza portál vtm.zive.cz. Ak by si vás vybrali, tak tvár by boli ochotní odkúpiť za približne 300 eur, pričom predajná cena hotovej 3D masky by bola okolo 700 eur.

Vybraným záujemcom sa bude skenovať tvár, čím vytvoria 3D verziu. Na základe nej potom budú tlačiť masky. Ak bude predaj tejto masky úspešný, firma sľubuje aj podiel na zisku.

Účel masky nejasný

Firma, ktorá sa už dlhé roky zaoberá výrobou masiek však nekonkretizovala, aké by mali mať masky z projektu That Face využitie.

Naskytá sa však ich veľké množstvo. Najhorší možný scenár je použitie masky pri zločinoch. Tvár vyzerá ako skutočná, takže zločinec nevzbudzuje podozrenie, no pod maskou sa skrýva niekto iný.

Ďalšie využitia sú už zaujímavejšie a masky by mohli byť súčasťou vystúpení, rôznych performance, či by mohli tiež slúžiť ako výborné žarty na rôznych oslavách. Na internete sa tiež objavil návrh využitia masky pri sexuálnom styku.

Maska zatiaľ vypredaná

Zatiaľ jediná maska v ponuke predaja je momentálne vypredaná, aj keď sa počíta s jej naskladneným ku koncu roka. Je tiež možné, že už čoskoro pribudnú aj nové tváre.