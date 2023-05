Filmy ju vynechali, v seriáli sa jej nevyhnú: Túto kontroverznú dejovú zápletku z Harryho Pottera nechceli nakrútiť

Aj keď je každému jasné, že nech sa filmári pri Harrym Potterovi akokoľvek snažili, do jednotlivých snímok nemohli zachytiť všetko z literárnej predlohy. Verní fanúšikovia knižnej verzie príbehov tak zostali sklamaní, keď nevideli niečo, čo čítali, prípadne, že sa na obraze stalo niečo úplne inak, ako to bolo v knižke. To môže ale už čoskoro napraviť pripravovaný hraný seriál.

Seriálový Harry Potter môže byť veľkolepým projektom, ale skončiť môže aj ako prepadák. Tvorcovia na čele s J. K. Rowlingovou síce sľubujú ešte hodnovernejšiu adaptáciu jednotlivých knižiek, stať sa ale môže všeličo.

Fanúšikovia však už teraz dúfajú, že seriál nezabudne zapracovať do deja veľmi dôležitú, no podľa mnohých kontroverznú dejovú zápletku, ktorú Rowlingová riešila hneď v niekoľkých kapitolách i v knižkách, píše web Screenrant.

Problematický S.O.P.L.O.Š.

Ide o riešenie etickej otázky, ktorú si nie každý čarodejník uvedomuje – a síce nespravodlivé zotročenie domácich škriatkov. Práve postava Hermiony sa v knižnej predlohe rozhodla bojovať za práva domácich škriatkov (akým bol napríklad aj Dobby), pretože sa jej nepozdávalo, že tieto malé bytosti slúžia čarodejníkom ako domáci sluhovia a navyše bez toho, aby mali za svoju oddanú prácu akokoľvek zaplatené.

Samozrejme, niektorí čarodejníci – napríklad Ron aj Hagrid, sa Hermione snažili vysvetliť, že je to údel škriatkov a oni to robia sami a s radosťou, jej to nestačilo. Za ich práva začala bojovať a snažila sa ich oslobodiť napríklad aj tým, že založila S.O.P.L.O.Š., teda akési hnutie za oslobodenie domácich škriatkov.

Hermiona sa pri založení spolku oháňala najmä etikou. Podľa nej bolo nemysliteľné, aby sa domáci škriatok vzdal akejkoľvek svojej slobody a v prípade, že náhodou ohovorí svojho pána, musí sa fyzicky potrestať. Podľa Hermiony išlo o veľmi smutnú vec, no vo filmoch bola úplne odignorovaná (ak, samozrejme, nepočítame Dobbyho, ktorého Harry od služby u Malfoyovcov prefíkane oslobodil).

Film sa téme nevenoval, kniha to do konca nedotiahla

Čo si ale množstvo čitateľov taktiež možno neuvedomilo, ani v knihách Rowlingová napokon výsledky spolku S.O.P.L.O.Š. detailne nerozoberala. Nikdy sme sa tak nedozvedeli, či dali Hermione jej ostatní priatelia za pravdu.

Každopádne, keďže práve túto dejovú zápletku kvôli kontroverznosti (téma otroctva v detskom príbehu) sa filmári rozhodli v jednotlivých snímkach vynechať, fanúšikovia veria, že sa jej aj s uspokojivým záverom povenuje pripravovaný seriálový projekt z dielne streamovacej služby Max. Tá má byť totiž hodnovernou adaptáciou všetkých siedmich knižiek, pričom v pláne je až 10-ročné vysielanie seriálu.

