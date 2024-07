Filmový svet smúti: Zomrela známa herečka zo seriálov Beverly Hills 90210 a Čarodejnice. Mala iba 53 rokov

Vo veku 53 rokov včera zomrela herečka Shannen Doherty, ktorú mohli slovenskí diváci poznať najmä zo seriálu Beverly Hills 90210, kde stvárnila Brendu Walsh. Jednu z hlavných postáv si zahrala aj v seriáli Čarodejnice. Ten bol populárny najmä na začiatku nového tisícročia. O jej smrti informuje magazín People.

Zomrela v kruhu rodiny

Herečka prehrala svoj boj s rakovinou. V posledných chvíľach bola obklopená svojimi blízkymi, vrátane psa Bowieho. Rodina teraz fanúšikov zosnulej herečky žiada o súkromie. To, že má rakovinu prsníka, oznámila herečka ešte v roku 2015. Spočiatku boli prognózy pozitívne a vyzeralo to, že sa vylieči, no zákerné ochorenie sa jej o rok neskôr vrátilo a postúpilo do posledného štádia.

Shannen Doherty sa narodila 12. apríla 1971 v Memphise v štáte Tennessee a s herectvom začala už ako dieťa. Vo veku 11 rokov hrala Jenny Wilder v poslednej sezóne televíznej klasiky Malý domček na prérii. Jej prvá väčšia filmová úloha prišla v roku 1985 vo filme Girls Just Want to Have Fun. V roku 1989 hrala v čiernej komédii Heathers. Popularitu si získala najmä vďaka seriálu Beverly Hills 90210, kde stvárnila postavu Brendy, čestnej študentky z Minnesoty, ktorá sa snažila zapadnúť medzi svojich spolužiakov v bohatej štvrti. Zo seriálu odišla po štvrtej sezóne v roku 1994. Objavila sa aj v „reboote“ seriálu v roku 2008.

V roku 1998 Aaron Spelling, producent seriálu 90210, obsadil Dohertyovú do seriálu Čarodejnice ako Prue Halliwell, najstaršiu z troch sestier s magickými schopnosťami. Po troch sezónach seriál opustila. Časopis People označil Dohertyovú za „ikonu zlých dievčat 90. rokov“, pričom spomenul jej neskoré príchody na natáčanie a hádky s hercami a jej šéfmi. V roku 2023 vo svojej podcastovej relácii Doherty povedala, že preberá plnú zodpovednosť za svoje činy. Uviedla tiež, že sa ozývala viac ako iné ženy pracujúce v tom čase v televízii a vyjadrovala svoje myšlienky, keď nebola spokojná so scenármi.

„Bola som vychovávaná k tomu, aby som mala svoj názor a aby sa môj názor cenil, takže som sa stále tlačila proti tejto mašinérii, proti mužom, ktorí môj názor nechceli počuť,“ povedala v podcaste a dodala, že neskôr sa naučila, že niektoré veci sa dajú povedať aj krajším spôsobom. Doherty bola trikrát vydatá, naposledy za fotografa Kurta Iswarienka. V roku 2023 podala žiadosť o rozvod.