Veľká balkánska záhada: Tajomné bosnianske pyramídy majú byť väčšie ako egyptské, vedci hovoria o profitujúcej konšpirácii

Ľudí po celom svete aj napriek mnohým odlišnostiam spájajú niektoré prvky, ktoré skrátka máme v povahe. Jedna z takýchto vlastností je aj nekončiaca zvedavosť, vďaka ktorej nás môžu fascinovať rôzne konšpiračné teórie. Keď sa k nej pridá ešte aj vidina zárobku a dostatočné množstvo divákov, vzniknúť môže masívny fenomén. Napríklad, ako ten o pyramídach v Bosne a Hercegovine.

Väčšina z nás má pyramídy odjakživa zafixované predovšetkým v súvislosti s Egyptom. Aj keď sú samy osebe dodnes akousi záhadou, ich existenciu, a do veľkej časti aj históriu, nemôžeme poprieť. Preto bolo veľkým prekvapením, keď sa približne od roku 2005 začali objavovať správy, že pyramídy máme aj v Európe, konkrétne na Balkáne – v Bosne a Hercegovine. Spolu s vedeckými výskumami sa v regióne rozbehol tiež masovejší turizmus a veľká diskusia.

Muž menom Semir Osmanagić

Bosniansky emigrant žijúci niekoľko rokov v USA je hlavným strojcom masového záujmu o zaujímavé útvary neďaleko mesta Visoko. Ako uvádza portál Dotyk.cz, bol to práve Semir, kto sa začal o oblasť v roku 2005 dôkladnejšie zaujímať. Do výskumu investoval značné finančné prostriedky, ktoré boli neskôr podporené o rôzne dary, pričom celú činnosť sprevádzala mediálna kampaň. Pre niektorých bolo prekvapujúce, ako veľmi ohúril bosniansku verejnosť, no dočkal sa pomerne širokej podpory.

Odborníci to pripisovali faktu, že Bosna a Hercegovina bola v roku 2005 iba 10 rokov po krvavej vojne a takýto veľký nález by dokázal do krajiny priniesť turistov a peniaze. Do problematiky sa tak u ľudí primiešala aj národná hrdosť, ktorá možno v niektorých aspektoch potlačila racionálne fakty prinesené vedou. Poďme ale pekne postupne. Podľa Osmanagićovho výskumu malo ísť o najväčšie pyramídy na svete a dostali aj názvy – Pyramída Slnka a Pyramída Mesiaca, napísal portál Discovery.

Ako uvádzajú dostupné zdroje, podľa bosnianskeho bádateľa na tomto území žili Ilýri, a to zhruba v období 12000 rokov pred Kristom. Pyramídy majú byť práve ich dielom a neskôr dokonca Osmanagić tvrdil, že komplexy majú byť staré až 34-tisíc rokov, čiže podstatne staršie, ako tie v Egypte. V okolí mesta Visoko sa tiež našla sieť tunelov, ktoré zapadli do jeho teórie o pyramídach. Ešte neuveriteľnejšie bolo, keď začal Osmanagić hovoriť o akýchsi energiách a vlnách zaznamenaných na vrchole najväčšieho kopca.

Tieto vlny mali byť oveľa rýchlejšie, ako rýchlosť svetla a dokonca vraj umožňujú intergalaktickú komunikáciu. „Staroveké národy postavili stroj, pomocou ktorého mohli komunikovať s najvzdialenejšími oblasťami vesmíru,“ povedal podľa portálu Emerging-Europe Osmanagić pre ruský webový portál Sputnik. Akokoľvek absurdne to v súčasnosti znie, v roku 2006 sa začalo s výskumom záhadných útvarov.

Vedecká obec má jasno

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného