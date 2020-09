Filmová klasika Krstný otec sa opäť dočká tretieho pokračovania. Bude mať nový začiatok aj koniec

Ak ste aj nevideli filmy, možno ste čítali knižky od Maria Puza alebo ste o Krstnom otcovi prinajmenšom počuli. S tretím dielom filmu však bolo mnoho divákov nespokojných, pričom za najväčší kameň úrazu je považovaný záver filmu. Po rokoch sa tvorcovia rozhodli, že ho prepracujú.

Tretí diel Krstného otca sa dočká nového spracovania

Režisér Francis Ford Coppola sa rozhodol, že prepracuje tretí diel slávnej filmovej série Krstný otec (Godfather), píše portál The Independent. Kým prvé dva diely si získali srdcia divákov po celom svete, tretí diel, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1990, sa s takým nadšením nestretol.

V novom spracovaní sa dočkáme hneď niekoľkých noviniek, napríklad, názov filmu tentoraz nebude The Godfather: Part III ale Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone (v preklade Krstný otec Maria Puzza, Coda: Smrť Michaela Coreloneho).

Ako napovedá nový názov, film je spracovaním novely Krstný otec, ktorej autorom je Mario Puzo. Dej sleduje postup Michaela Corleoneho po rebríčku mafie uradujúcej v New Yorku. Postavu v pôvodnom diely stvárnil herec Al Pacino.

V rámci nového spracovania tretieho dielu sa 81-ročný Coppola rozhodol vytvoriť nový začiatok, ale aj celkom iný koniec, ktorý by mohol divákom, ale aj kritikom ulahodiť o niečo viac. V celom filme sa však spolu s pôvodnými scénami objavia aj nové zábery č hudba. Coppola dodáva, že nový tretí diel je podľa neho oveľa lepším pokračovaním druhého dielu a zároveň zhrnutím Krstného otca.

Diváci sa naň môžu tešiť už v decembri

Vytvoriť nové prepracovanie Krstného otca, v ktorom sa miešajú nové prvky s pôvodnými, nebolo vôbec také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Filmári museli prejsť údajne až 300 škatúľ so starými negatívmi filmu, vrátane tých nezverejnených, aby tak mohli nahradiť vo filme menej kvalitné zábery novými. Upravené budú nielen scény či hudba, ale aj drobné nedostatky, ktoré v roku 1990 pred prvým uvedením odstrániť možné nebolo.

Predtým, ako bude prepracovaný Krstný otec uvedený prvýkrát, sa objaví najprv na plátnach niekoľkých vybraných kín. Premiéru si môžu verní fanúšikovia Krstného otca užiť už v decembri tohto roka. Úprave prvých dvoch dielov Krstného otca sa režisér Coppola venoval už v roku 2008, v týchto častiach však nedošlo k žiadnym výrazným zmenám v deji, v názve či v hudbe.