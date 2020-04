Filmová Hermiona oslavuje 30. narodeniny: Toto sú najlepšie snímky Emmy Watson, ktoré musí vidieť každý jej fanúšik

Do povedomia celého sveta sa zapísala vďaka stvárneniu Hermiony Grangerovej vo filmových spracovaniach slávnej čarodejníckej ságy Harry Potter. V čase produkcie vôbec prvého filmu s podtitulom Kameň mudrcov mala Emma Watson len 10 rokov. Dnes oslavuje tridsiatku a pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti sedmičku iných filmov, v ktorých stvárnila hlavné či vedľajšie postavy a patria k tomu najlepšiemu, v čom sa objavila.

The Circle

Náš výber filmov s Emmou Watson začíname filmom, ktorý v divákoch i kritikov vyvolal rozporuplné reakcie a je vnímaný skôr ako priemerný. Jeho predlohou je rovnomenný román Davea Eggersa a Watson v ňom zažiarila po boku Toma Hanksa. Ani hviezdne obsadenie či zaujímavá knižná predloha však The Circle nedokázali zabezpečiť vysoké hodnotenia, no film ako-taký nie je vôbec na zahodenie a je výbornou oddychovkou.

Rozpráva príbeh ambicióznej mladej ženy Mae (Watson), ktorá sa zamestná v high-tech spoločnosti The Circle. Tá sa zaoberá vývojom špičkových technológií, ktoré majú zmeniť svet k lepšiemu. Samozrejme, všetko má svoje muchy a rovnako je to aj so spoločnosťou, ktorá síce chce konať dobro, no za cenu zbierania osobných údajov a sledovania každého kroku obyvateľov celého sveta. Mae sa tak ocitá v obklopení vymožeností supermodernej spoločnosti a rozhodne sa zapojiť do experimentu, ktorý by mohol pomôcť celému svetu. No má to aj svoje nevýhody, ktoré si mladá dievčina začne postupne uvedomovať…

To je koniec! (This Is the End)

Obľúbenej herečke nie je cudzí ani komediálny žáner, čo dokázala už v roku 2013, keď sa objavila v jednej z vedľajších úloh komédie tvorcovského dua Seth Rogen a Evan Goldberg. Snímka This Is the End taktiež vyvolala skôr rozporuplné reakcie, no svojich fanúšikov si istotne nájde aj 7 rokov po svojej premiére.

Komédia sleduje šesticu kamarátov, ktorých divoký večierok sa zmení v boj o život. Za veľmi zvláštnych okolností je mesto Los Angeles devastované apokalypsou, pred ktorou sa skupinka kamošov snaží ukryť v dome jedného z nich. Zásoby jedla a pitia však postupne dochádzajú, prichádza aj k ponorke a páni sú tak nútení svoje pohodové útočisko opustiť. Dokáže ich priateľstvo prežiť v ničivej atmosfére a hlavne – prežijú oni sami?

Námet, ktorý na porvý pohľad nevyzerá priveľmi vábne možno k zhliadnutiu presvedčí faktom, že všetci herci v tejto komédii stvárňujú samých seba len v trošku extravagantnejších polohách. Obsadenie je pritom viac než lákavé – v snímke si zahrali hviezdy ako James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, Danny McBride, Michael Cera, Rihanna, Paul Rudd, Channing Tatum, Kevin Hart, Aziz Ansari či dokonca všetci členovia Backstreet Boys!

Môj týždeň s Marilyn (My Week with Marilyn)

Fakt, že je Emma Watson naozaj skvelá herečka a nezostane naveky len Hermionou Grangerovou, potvrdila hneď svojím prvým celovečerným projektom, ktorý stihla nakrútiť medzi poslednými dvoma časťami čarodejníckej ságy. Film Môj život s Marilyn ponúka neobvykle intímny pohľad na jednu z najväčších ikon Hollywoodu a jej spontánny vzťah s mladým mužom, ktorý jej rozumel viac ako ktokoľvek iný.

Začiatkom leta 1956 prichádza Marilyn Monroe do Anglicka nakrútiť film Princ a tanečnica. To isté leto sa zas 32-ročný Colin Clark vôbec prvýkrát v živote nejakého filmového nakrúcania zúčastňuje. Čerstvý absolvent univerzity v Oxforde mal ambície stať sa filmovým režisérom, no zatiaľ sa musí uspokojiť len s dobrými producentskými prácami. O 40 rokov neskôr spísal vo forme denníka svoje zážitky z predmetného nakrúcania, ktoré pomenoval Princ, showgirl a ja. Jeden týždeň však v denníku chýbal a Clark až po niekoľkých rokoch prezradil prečo. A presne o tomto týždni je tento film – týždeň, ktorý kedysi nesmelý chlapík strávil s najväčšou ikonou Hollywoodu.

Okrem Emmy Watson si vo filme Simona Curtisa zahrali aj Michelle Williams, Eddie Redmayne, Kenneth Branagh, Judi Dench, Dominic Cooper a ďalší.

Kolónia (Colonia)

Jedným z jej najnenápadnejších filmov je snímka Kolónia nemecko-luxembursko-francúzskej komprodukcie. Dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami rozpráva príbeh odohrávajúci sa v chilskej kolónii Dignidad za režimu Pinocheta.

Kolóniu založil a viedol bývalý nacistický lekár Paul Schäf a všetko vyzeralo na prvý pohľad dobre. Až do 70. rokov 20. storočia, kedy z uzavretej kolónie utiekli niekoľkí členovia a ukázalo sa, že v sekte dochádzalo k mučeniu Pinochetových odporcov a taktiež aj k sexuálnemu zneužívaniu detí.

Snímka s pochvalnými reakciami kritikov patrí k najnenápadnejším filmom Emmy Watson najmä preto, že počas prvého premietacieho víkendu v Británii zarobila len 47 libier. Na druhú stranu však tiež treba uviesť, že Kolóniu uvádzali iba v troch britských kinách a Emma na filme pracovala bez nároku na honorár. Na Slovensku Kolóniu v 32 kinách videlo počas prvého týždňa 2073 divákov.

Kráska a zviera (Beauty and the Beast)

Po tom, čo si Watson dala od fantasy filmov po Potterovi pár rokov pokoj, prišla v roku 2015 ponuka zahrať si v podmanivej hranej verzii známej disneyovky Kráska a zviera, pričom výsledné dielo sme videli vo februári 2017.

O čom tento príbeh je, (snáď) netreba nikomu bližšie predstavovať, Watson v ňom ale opäť raz ukázala nielen svoj herecký, ale aj spevácky talent a opäť sa mihla aj po boku známych hviezd. Okrem nej si v hranom remaku slávneho animáku zahrali aj Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen a ďalší.

Malé ženy (Little Women)

Najnovším prírastkom v kinematografii čerstvej tridsiatničky je kritikmi i divákmi ospevovaná novodobá adaptácia slávneho románu Malé ženy spisovateľky Louisy May Alcottovej.

Snímka od režisérky Grety Gerwig už od svojho uvedenia v kinách v roku 2019 zbierala jednu chválu za druhou, a tak nominácie na prestížne filmové ocenenia nie sú vôbec prekvapením – 7 nominácií si Malé ženy odniesli na Oscaroch, 2 na Zlatých glóbusoch a 5 na cenu BAFTA. S ich získaním to však v silnej konkurencii nemali jednoduché. Z nominácií napokon na cenu premenila hlavná kostymérka Jacqueline Durran – získala Oscara aj cenu BAFTA. Na New York Film Critics Circle si zas cenu za Najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe odniesla Laura Dern.

Film rozpráva príbeh štyroch ambicióznych sestier, ktoré nemôžu byť viac odlišné. Po tom, čo ich otec zahynul vo vojne, žijú už len s matkou a napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie, ako vedia, no najmä – po svojom. Viac o novodobej adaptácii Malých žien si môžete prečítať aj v našom predchádzajúcom článku.

Ten, kto stojí v kúte (The Perks of Being a Wallflower)

Zrejme nazjnámejším „po-potterovským“ filmom vo filmografii talentovanej Emmy je filmová adaptácia rovnomenného young adult románu, ktorý v slovenskoM preklade vyšiel pod názvom Charlieho malé tajomstvá.

Film sleduje príbeh 15-ročného Charlieho (Logan Lerman), zakríknutého a citlivého chalana, ktorý to v škole nemá príliš jednoduché. Všetci ho považujú za divného a tak niet divu, že na seba priťahuje skôr pozornosť šikanujúcich spolužiakov. Šikane sa ale dokáže ubrániť, posmech spolužiakov si nevšíma, no trápi ho pocit samoty a pociťuje aj silnú potrebu začleniť sa do kolektívu ostatných „normálnejších“ spolužiakov. Nie je to však až také jednoduché a Charlie zostáva v akejsi roli pozorovateľa svojho blízkeho okolia – do momentu, kým sa nespozná s dvojicou svojráznych kamarátov Patricka (Ezra Miller) a Samanthy (Watson), ktorí mu ukážu, ako si treba život na strednej užívať.

Ten, kto stojí v kúte je náhľadom do mysle a zážitkov samotného autora knižnej predlohy Stephena Chboskyho, ktorý zároveň stojí aj za scenárom a réžiou filmovej podoby románu. Film bol veľmi pozitívne hodnotený nielen divákmi, ale aj kritikmi a taktiež oplýva hviezdnym obsadením, v hlavných a vedľajších úlohách sa okrem už spomínanej trojice objavili aj tváre ako Paul Rudd (Ant-Man, Avengers: Endgame), Dylan McDermott (American Horror Story), Melanie Lynskeyová (Two and a Half Man), Joan Cusack (Runaway Bride), Mae Whitman (Parenthood), Kate Walsh (Grey’s Anatomy, 13 Reasons Why) či Nina Dobrev (The Vampire Diaries).