Film o Robbie Williamsovi mieri do kín. Hrať ho bude opica, takto vyzerá plagát

Tvorcovia pripravovanej hudobnej životopisnej snímky BETTER MAN zverejnili prvý oficiálny poster, ktorý vzdáva hold nezabudnuteľnému obalu Williamsovho albumu “Life Thru a Lens”.

Inšpirovaný albumom z roku 1997, ktorý obsahoval piesne ako “Let Me Entertain You” a “Angels“, plagát v sebe prepája surovú emóciu a intímnu perspektívu jeho hudby a zároveň ukazuje Williamsa v šokujúcej filmovej podobe – ako CGI opicu. Obal albumu a poster tvoria most medzi jeho ikonickou minulosťou a novým obrazom vo filme a pozývajú fanúšikov pripomenúť si éru, ktorá ho katapultovala medzi svetové hviezdy.

Film BETTER MAN, ktorý spoločnosť Forum Film uvedie do slovenských kín 23. januára 2025, je nakrútený podľa skutočného príbehu o raketovom vzostupe, dramatickom páde a pozoruhodnom oživení britskej popovej superhviezdy Robbieho Williamsa. Ide o podmanivý akčný muzikál, v ktorom sa diváci vydajú na cestu jeho životom lemovanú tými najväčšími hitmi.

Pod režisérskou taktovkou vizionára Michaela Graceyho (Najväčší showman), ktorý sa podieľal aj na scenári, je film rozprávaný netradične z pohľadu hlavnej postavy, a zachytáva jeho charakteristický zmysel pre vtip a nezdolného ducha. Sleduje Williamsovu cestu od dieťaťa, cez benjamínka populárnej chlapčenskej skupiny Take That, až po megaúspešnú kariéru sólového umelca, ktorý láme rekordy – a popri tom čelí výzvam, ktoré idú ruka v ruke so svetovou slávou a úspechom.

„Je to originálny príbeh a Robbie je jedinečná postava,“ hovorí režisér Michael Gracey. „Preto som si chcel byť istý, že aj náš uhol pohľadu, naše umelecké stvárnenie bude rovnako kreatívne výnimočné.“ Gracey sa zameral na Williamsa, ktorý o sebe neustále hovoril ako o opici. „Robbie hovoril veci ako: ‚Som vzadu a tancujem ako opica‘.“ A tak mi napadlo, že by bolo úžasné ukázať vo filme Robbieho ako opicu, keďže ten príbeh rozpráva on a tak vidí sám seba.“

„Môj život sa mi javí ako akrobacia na lane bez istenia,“ priznáva Williams. „Môžem každú chvíľu spadnúť a často sa mi to aj stáva. Takže, keď Michael povedal: „Budeš opicou“, okamžite som cítil, že toto bude ten najsilnejší moment nášho filmu. Páčilo sa mi, že šiel do takého rizika, a vedel som, že to musíme spraviť presne takto.“

Autorom pôvodnej fotografie na obale albumu je renomovaný fotograf Andy Earl, ktorý má na svojom konte viac ako 120 nezabudnuteľných obalov albumov a spoluprácu s umelcami ako Robbie Williams, Pink Floyd, Johnny Cash, Madonna či Prince.

Po boku Robbieho Williamsa vo filme hrá Jonno Davies (Hunters, Kingsman: Tajná služba), ktorý ho stvárnil v tínedžerskom a dospelom veku, držiteľ ceny BAFTA® Steve Pemberton (Inside No. 9, Killing Eve), Alison Steadman (The Kings Man, Roald & Beatrix: The Tail of the Curious Mouse), Damon Herriman (Judy & Punch, Turista), Kate Mulvany (Hunters, Elvis) a Anthony Hayes (War Machine, The Light Between Oceans), Tom Budge (Bloom, Gallipoli), Raechelle Banno (Home and Away, The Ruby Landry Saga), Jake Simmance (Anatomy Of A Scandal), Liam Head, Chase Vollenweider a Jesse Hyde.

Film BETTER MAN produkovali Paul Currie (Blacklight, Hacksaw Ridge), Coco Xiaolu Ma (Blacklight), Craig McMahon (Never Too Late) a Jules Daly (The Tomorrow War, Boss Level) a uvádzajú ho Sina Studios, Facing East Entertainment, Lost Bandits a Footloose Production v spolupráci s Azure Centrum, Partizan Films, Rocket Science a VicScreen.

Robbie Williams je jedným z najoceňovanejších hudobníkov na svete – v TOP 100 najpredávanejších albumov v britskej histórii ich má 6, po celom svete predal 85 miliónov albumov, 14 jeho singlov sa umiestnilo na 1. mieste hitparád a na svojom konte má rekordných 18 cien BRIT Awards. V roku 2022 sa jeho album „XXV“ stal v poradí štrnástym No. 1 v Spojenom kráľovstve, čím prekonal rekord v počte No.1 albumov sólového umelca. V roku 2003 jeho koncerty v Knebworthe prilákali počas troch nocí 375.000 fanúšikov, čo bola rekordná návštevnosť, doteraz ešte neprekonaná.

