Film, ktorý pobláznil svet 9 rokov od svojho vzniku. Za aktuálnu popularitu snímky Contagion môže koronavírus

Snímku s názvom Nákaza (Contagion) takmer dekádu mnohí prehliadali. Koncom roka 2019 sa svetom začal šíriť koronavírus a milovníci filmov si všimli istú podobnosť aktuálnych udalostí s tými, ktoré režisér Steven Soderbergh zobrazil vo svojej snímke. Vyzerá to totiž, akoby film z roku 2011 doslova predpovedal budúcnosť.

Samozrejme, istá podobnosť medzi aktuálnou epidémiou koronavírusu a neznámou nákazou, ktorá sa šíri naprieč svetom vo filme z roku 2011, sa zaprieť nedá. V spomínanej snímke je to ale o čosi horšie než súčasná realita.

Nákaza Stevena Soderbergha sleduje rýchle šírenie smrtiaceho, vzduchom prenášaného vírusu, ktorý nakazených zabíja v priebehu niekoľkých pár dní. S rýchlym šírením epidémie sa lekári na celom svete snažia nájsť liek a minimalizovať paniku, ktorá sa šíri ešte rýchlejšie, než vírus samotný. Aj vám to niečo pripomína?

Určite áno, námet je totiž skutočne veľmi podobný s tým, čo mnohí zažívame práve v týchto chvíľach. S tým rozdielom, že vo filme vypuká ešte väčšia panika a umiera podstatne viac ľudí.

Na druhú stranu ale treba podotknúť, že filmári sa rozhodli ponúknuť komplexnejší pohľad na to, ako šírenie nákazy prebieha a čo všetko za tým môže byť. Nesnaží sa v divákoch vzbudzovať len paniku a úzkosť, ale aj poukázať na to, čo všetko treba dodržiavať, aby sa vírus a najmä panika šíriť prestali.

Koronavírus zvýšil dopyt

Hviezdne obsadená (katastrofická) dráma si získala svoju pozornosť najmä v poslednom období, keď sa panika okolo koronavírusu rozšírila do celého sveta. Ako totiž ukazujú najnovšie štatistiky, o Nákazu je zo strany divákov záujem na online požičovniach aj medzi snímkami, ktoré sa ilegálne začali sťahovať z internetu. Môže za to najmä fakt, že snímka z roku 2011 nie je dostupná na online zhliadnutie na ktorejkoľvek streamovacej službe. Zrejme ale bude len otázkou času, kedy sa v knižnici Netflixu alebo HBO GO objaví.

O záujme o tento film svedčia aj trendy vo vyhľadávaní na Google. Ako informuje portál The Verge, za posledných 90 dní sa zvýšilo vyhľadávanie výrazov ako „where to watch Contagion?“, „Contagion Netflix“, „Contagion full movie“ či „Contagion full movie download free“.

Vedecký presný film, ktorý pochválili aj samotní vedci

Pre ľudí, ktorí sa sa veľmi ľahko vydesia, samozrejme, tento film sledovať, obzvlášť teraz, neodporúčame. Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako sa akákoľvek nákaza môže šíriť, je tento film ako stvorený. Filmári totiž pri jeho výrobe spolupracovali s mnohými odborníkmi a výsledné dielo pochválili aj v prestížnom vedeckom časopise New Scientist, vďaka jeho mimoriadne presným vedeckým okolnostiam.

Už od samotného začiatku sa filmári snažili u divákov vyvolať akési pocity úzkosti tým, že detailne ukázali, ako rýchlo a prakticky jednoducho sa môže vírus rozšíriť. Zábery na podanie kreditnej karty nakazenou pacientkou nula striedajú zábery na kašľajúcich ľudí v preplnenom dopravnom prostriedku MHD. Výsledný film ale napokon nie je primárne o šírení neznámeho vírusového ochorenia naprieč svetom, ale o pozadí zvládania podobnej krízy.

Čo sa deje za oponou zdravotníckych zariadení?

Ústrednými postavami sú predovšetkým odborníci a lekári z výskumných centier, ktorí sa snažia prísť na to, odkiaľ sa tento vírus vzal, prečo sa tak rýchlo šíri a nájsť vhodný liek na zastavenie pandémie.

Ďalšou dôležitou postavou vo filme je aj amatérsky bloger, ktorý je súčasťou konšpiračnej mediálnej scény a tvrdí, že z nového vírusu sa dokážu nakazení vyliečiť aj bežne dostupným a lacným liekom a celú pandémiu označuje za podvrh farmaceutického priemyslu a štátnych mocností. Aj jeho príbeh je veľmi dôležitou súčasťou príbehu z roku 2011, nakoľko aj pri súčasnom koronavíruse sa množia zdrojmi nepodložené informácie o zaručených spôsoboch ochrany pred nákazou a šíria sa poplašné správy o jeho výskyte. Na základe tohto teda možno badať úmysel tvorcov predostrieť závažnosť podobných správ a naznačiť tým divákom, že nemajú podliehať panike a sledovať aktuálny vývoj situácie (v prípade jej vypuknutia) na overených spravodajských stránkach.

V neposlednom rade si ale tvorcovia dali záležať aj na vedľajších postavách, ktoré zobrazujú bežných ľudí strachujúcich sa o vlastné životy. Scény s panikou, vykupovaním zásob v supermarketoch sa v mnohom podobajú aj na udalosti, ktoré sa na scoiálnych sieťach šíria v týchto dňoch a sú akýmsi varovaním pred tým, že bezhlavým panikárením sa nič nevyrieši. Dôležité je zachovať pokoj.

Môže pomôcť pri zvládaní aktuálnej situácie

Nákaza má bezpochyby množstvo výchovných a nesmierne dôležitých bodov. Prostredníctvom postáv vo filme tvorcovia divákov varujú, ako sa v obdobných situáciách správať a že všetko je to o osobnej hygiene, nepodliehaní panike a dôvere k inštitúciám, ktoré obyvateľstvo planéty informujú, čo majú robiť.

Je dobré, že takýto film vznikol a že sa práve v týchto dňoch o ňom hovorí. Aj keď totiž nieje o koronavíruse (tvorcovia pri jeho tvorbe vychádzali z poznatkov o šírení vírusu Nipah), môže divákov veľa naučiť.