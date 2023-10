Filip obchoduje s Pokémon kartami a oblečením: Top karty sa predávajú za desiatky tisíc eur, ľudia podceňujú nostalgiu

Obdobie spojené s covidom prinieslo do spoločnosti okrem mnohých negatív aj akési pozitívne spoločenské oživenie a to hneď v niekoľkých aspektoch. Jedným z nich je určite návrat trendu Pokémon kariet, o ktoré začal byť v našich končinách zvýšený záujem a ako sa ukázalo, zaujímavé hry a nezameniteľné pocity pri otváraní balíkov nemuseli byť hlavnými dôvodmi. Tí šikovnejší zberatelia si vedia aj pekne privyrobiť.

Dôkazom je aj náš dnešný rozhovor, v ktorom sme sa o týchto trendoch porozprávali s Filipom Šmotlákom. Toho mnohí poznajú zo sociálnych sietí pod pseudonymom @shmejdy, no v širšom povedomí sú najmä jeho projekty CardVerze, Off Trend Club a brand Unpopular. Kým CardVerze je zameraný aj na spomínané Pokémon karty, Off Trend zase zákazníkom ponúka extrémne širokú škálu tenisiek a oblečenia, pričom nechýbajú ani veľmi vzácne kúsky, na ktoré sme sa, samozrejme, opýtali.

V rozhovore sa dozviete: čomu vďačíme za obnovenie Pokémon trendu;

akým spôsobom sa dajú karty predávať;

akú hodnotu majú najvzácnejšie karty;

aké vzácne kúsky oblečenia sa dajú v Bratislave kúpiť.

V posledných mesiacoch sme zaznamenali zvýšený záujem o zberateľské činnosti, najmä teda Pokémon kariet, ktoré zdobili detstvo mnohých z nás. Čomu vďačíme za návrat tohto trendu?

Vnímam to ako trend ešte z obdobia lockdownov, keď sa ľudia doma nudili a hľadali si spôsob zábavy. Jeden takýto spôsob je práve zberateľstvo prakticky čohokoľvek. Pokémon kartičky veľmi dobre fungovali, lebo je to hra, komunita, anime či manga, na ktorej vyrastala aj moja generácia, a to sú ľudia okolo ročníka 1995. Sú to presne ľudia, ktorí sú na jednej strane v produktívnom veku a mnohí majú peniaze, za ktoré si môžu dopriať niečo, čo ich robí šťastnými. Na druhej strane mnohí sú aj mienkotvorcami v médiach, ľudia ich poznajú a veľmi dobre vycítili, že Pokémon kartičky sú niečo, čo zafunguje.

Silný a stále podceňovaný aspekt je aj nostalgia, ktorá ovplyvňuje, okrem iného, aj naše nákupné správanie. Ďalšími pridanými hodnotami sú nadobudnutý dopamín pri rozbaľovaní kartičiek so snahou rozbaliť čo najvzácnejšiu kartu, extrémny mediálny coverage na Instagrame, TikToku či Youtube a prirodzená potreba alokácie voľných finančných zdrojov, či už z dôvodu tzv. fomo, alebo tiež vtedy prepieranej hrozby inflácie.

Niektoré z kariet môžeme označiť ako vzácne. Čo určuje hodnotu karty a ako túto hodnotu vieme zistiť?

Tak, ako pri väčšine iných artiklov, aj pri kartičkách platí, že hodnotu určuje trh. Pri Pokémon kartičkách všeobecne platí, že každý set má svoje „chase“ cards – teda kartičky, ktoré z daného setu chcete otvoriť v balíčkoch kvôli ich hodnote. Staršie sety majú logicky v obehu menej neotvorených balíčkov, čo robí tieto karty vzácnejšími. Ale sú aj výnimky, ako napríklad jedna z top kariet posledných rokov – známy Umbreon V Max zo setu Evolving Skies. Jeho PSA10* hodnota je dnes cez tisíc eur a nikto asi neurobí chybu, ak si ho na pár rokov odloží niekde do bezpečia.

*PSA10 označuje prakticky dokonalú a nepoškodenú kartu (pozn. red.)

Ktorý trh môžeme označiť ako najviac zberateľský? Je to stále viac záležitosť zámorských trhov?

Je to veľmi individuálne. Záleží to aj od toho, o akej hre sa bavíme, aká silná je komunita v danom regióne, ale aj všeobecná finančná situácia. V zásade platí, čím bohatší región a čím silnejšia komunita, tak o to väčšia je nákupná sila a teda aj zberateľský trh, ak to tak môžem nazvať. Komunita sa začína prejavovať aj u nás a naberá stále mladších a mladších zberateľov.

Je to aj pre mňa veľmi zaujímavý pocit vidieť mladých chalanov otvárať si balíčky a vymieňať si ich poklady. Osobne mám z toho strašne silný pocit nostalgie, ale máme aj starších zberateľov, ktorí sú oproti tým mladším v miernej výhode, čo sa týka financií.

Ak sa človek rozhodne kartičky zbierať, kde ich vie v prípade záujmu predávať? Ako vyzerá proces takéhoto predaja?

Osobne by som odporučil doniesť ich napríklad k nám do obchodu CardVerze na Čulenovej 9 v Bratislave. Naši chalani vám karty ohodnotia, poradia s postupom predaja, prípadne ich rovno odkúpia. Kartičky môžete, samozrejme, u nás nechať aj na komisionálny predaj. Takto predáme produkty v hodnote desiatok tisíc eur mesačne, takže nám to funguje veľmi dobre a hlavne, je to bezpečné.

S akými najvzácnejšími kartami ste sa stretli vy a aká bola ich hodnota?