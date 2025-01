Fico zvolal Bezpečnostnú radu SR: Hovorí o tajnom pláne mimovládok, chce zaviesť preventívne opatrenia

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zvolá na štvrtok o 9.00 h rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Rada by sa mala venovať informáciám SIS. Jej rokovanie bude rozšírené a zúčastní sa na nej aj prezident SR Peter Pellegrini.

Článok pokračuje pod videom ↓

Premiér o tom informoval na tlačovej konferencii.

„To, čo som videl včera večer v médiách, by som pomenoval ako obrovský chaos a obrovský strach,“ povedal premiér Robert Fico. Tvrdí, že sa niektorí ľudia snažia zosmiešňiovať alebo zjednodušovať to, čo bolo povedané počas neverejného stretnutia.

Fico dodal, že prezident Peter Pellegrini venuje tomuto problému pozornosť a požiadal Fica o zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Tá sa uskutoční zajtra ráno, prezident bude osobne prítomný a zasadnutie bude rozšírené. „To, čo je v správe napísané, je podložené dôkazmi,“ tvrdí Fico.

Tajný plán?

„Je evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže,“ povedal. Tvrdí, že môže byť ohrozené fungovanie republiky.

„Na území SR je skupina expertov, ktorá sa aktívne podieľala na tom, čo sa dialo v Gruzínsku a na majdane na Ukrajine,“ tvrdí Fico. Hovorí, že majú dôkazy na to, že sa pomocou protestov snažia istí ľudia zvrhnúť vládu. Tvrdil tiež, že sa protestujúci budú snažiť okupovať vládne budovy a brániť vláde v práci.

Fico ďalej povedal, že sa počíta so scenárom, že by následne zasiahli policajné zložky, aby vytvorili akýsi mediálny obraz o tom, ako vláda neprimerane zasahuje voči demonštrantom. To by podľa Fica malo vyvolať predčasné voľby.

„Budú prijaté preventívne opatrenia, aby sa zabezpečil chod štátu,“ povedal Fico. Na piatok sú ohlásené protesty. Viac informácií Fico poskytne zajtra.

Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara je ohrozená demokracia ale aj ľudské životy. Aj on tvrdí, že opozícia a mimovládne organizácie sa snažia zvrhnúť demokraciu a provokovať bezpečnostné zložky.