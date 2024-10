Fico pochválil Šimkovičovú a usmernil Kotlára: V správe mu chýbali informácie, mal by vraj sledovať tieto veci

Premiér Robert Fico bol dnes hosťom diskusnej relácie V politike na TA3, kde sa vyjadril k viacerým veciam. Pochválil napríklad prácu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá podľa neho robí dobrú robotu, a usmernil vládneho splnomocnenca pre pandémiu Petra Kotlára.

S Kotlárom sa chce Fico stretnúť na budúci týždeň a podľa vlastných slov mu povie, aby na chvíľku nechal na boku filozofie a očkovanie a aby sa sústredil na miliardy, ktoré boli podľa premiéra vyhodené na „hlúpe nákupy vakcín“. Práve tieto informácie Ficovi v správe podľa jeho slov chýbali a urobí preto „opravné opatrenia“. Dodal, že Kotlárovu prácu vraj nemôže neustále sledovať.

Nesúhlasí so vstupom Ukrajiny do NATO

Fico taktiež zopakoval, že nesúhlasí, aby sa Ukrajina stala členským štátom NATO. “Pravdepodobne sa nedá zabrániť pozvánke, ale potom sa o tom rozhoduje v parlamente a ja hovorím za Smer, že túto myšlienku nepodporujeme,” cituje slová premiéra Denník N.

Fico ďalej povedal, že nemôže za všetko zodpovedať. Reagoval tak na výrok bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), že necítila podporu, pretože zdravotníctvo nebolo premiérskou témou. Podľa Fica však premiér nemôže mať ako premiérske témy zdravotníctvo, sociálne veci alebo napríklad vzťahy medzi koaličnými stranami Hlas-SD a SNS.

„Taký zvyk tu je, lebo možno to bola moja hyperaktivita v minulosti alebo ja neviem, čo to bolo,“ skonštatoval Fico. Zároveň však uviedol, že sú veci, na ktorých mu záleží. „Napríklad niektoré veci v oblasti zahraničnej politiky. Orientácia na štyri svetové strany,“ povedal Fico s tým, že aj tak má zodpovednosti dosť.

Ďalšou témou, ktorá Fica podľa vlastných slov zaujíma, je napríklad propagácia nákupu slovenských výrobkov v obchodoch. „Sú premiérske témy, ale premiérska téma nie je hádka medzi SNS a Hlasom. Sú tu premiérske témy, ale premiérska téma nie je to, keď si pani ministerka pred odchodom niečo povie,“ uviedol Fico. Doplnil, že Dolinková mala plnú zodpovednosť tak, ako ju má teraz aj nový minister Kamil Šaško a on za ministrov nebude preberať zodpovednosť, pokiaľ to nebude plne nevyhnutné.