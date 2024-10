Fico debatoval v ruskej štátnej televízii: Kritizoval EÚ, v máji 2025 zrejme pôjde do Moskvy na vojenskú prehliadku

Slovenský premiér Robert Fico sa stal prvým popredným politikom z Európskej únie, ktorý vystúpil v ruskej štátnej propagandistickej televízii Rossija 1 po tom, ako Moskva predvlani rozpútala vojnu na Ukrajine. Ako upozornil web iDnes.cz, predseda slovenskej vlády v programe moderátorky Oľgy Skabejevovej kritizoval Európsku úniu za jej prístup k vojne na Ukrajine.

Fico obvinil európske mocnosti z podpory Ukrajiny, ktorá podľa neho len predlžuje konflikt. „Európska únia Ukrajincom hovorí: ‚Tu máte zbrane, tu máte peniaze, bojujte, len nás s tým neotravujte, my už s tou vojnou nechceme mať nič spoločné,’“ povedal Fico.

President of an EU country, Robert Fico, attended the Russian propaganda TV program „60 Minutes,“ which has been spewing pro-war rhetoric to Russians for years. He received an invitation to Moscow for the 80th anniversary of the end of the Great Patriotic War on May 9. He also… pic.twitter.com/ODwiuttuBc

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 30, 2024