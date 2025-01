Fico chce meniť ústavu: Zakotviť chce dve pohlavia aj suverenitu v hodnotových otázkach

Predseda vlády Robert Fico dnes vystúpil na tlačovej konferencii na tému „Ústavná hrádza proti progresivizmu“. Oznámil, že chce upraviť okruh kultúrno-etických otázok. Návrh doručí všetkým parlamentným stranám, no viackrát zopakoval, že nejde o žiadne politické preteky.

Návrh by mal byť zameraný na 5 okruhov. Prvým by malo byť presadenie suverenity SR v hodnotových a kultúrno-etických otázkach, čím by chcel zneplatniť prednosť záväzných aktov EÚ pred slovenskými zákonmi, ak by akty EÚ boli v rozpore so slovenskou ústavou.

Ako príklad uvádza, že Slovensko má právo, aby EÚ nemohla zmeniť definíciu manželstva, ktoré je podľa slovenskej ústavy zväzok muža a ženy. Takouto zmenou slovenskej ústavy by niektoré nariadenia EÚ nemali váhu.

Druhý okruh by zahŕňal, že Slovenská republika by uznávala iba dve pohlavia – muž a žena.

Tretí okruh hovorí o tom, že v školách sa bude učiť len to, čo je v súlade s ústavou. V opačnom prípade by bol potrebný súhlas rodiča.

Štvrtý okruh sa zameriava na adopciu detí. Po novom by si dieťa mohli adoptovať iba manželia alebo jeden z manželov.

Piaty okruh nesie názov „Za rovnakú prácu, rovnaká mzda“, čo by zaručovalo rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

Fico uviedol, že už rokoval s opozičnou KDH, ale len po odbornej stránke v jednom bode. Návrh je vo fáze diskusie, predbežne by chcel návrh predložiť na marcovej schôdzi parlamentu, je však pripravený termín podania posunúť.