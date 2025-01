Študentov na protestoch chránia traktoristi: Srbský prezident tvrdí, to čo Fico, že sú platení zo zahraničia

Účastníci študentmi inicovaných demonštrácií v Srbsku v pondelok v Belehrade zablokovali jednu z hlavných cestných magistrál, informovala agentúra AFP. Podľa miestnych médií sa k protestu pripojila aj kolóna pozostávajúca z desiatok traktorov.

Farmári uviedli, že takto chcú študentov ochrániť pred prípadnými útokmi. Účastníci protestov sú totiž pravidelným terčom verbálneho a fyzického násilia, informovala balkánska redakcia televízie al-Džažíra.

Táto na 24 hodín avizovaná blokáda prichádza len niekoľko dní po generálnom štrajku, do ktorého sa minulý piatok v Srbsku zapojili mnohí učitelia vysokých a základných či stredných škôl, advokáti, mnohé firmy, kaviarne, reštaurácie, kiná či časť médií.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Massive protests in Zrenjanin, Serbia

Protests in Serbia began primarily in response to a tragic incident in which a concrete canopy collapsed at a renovated train station in Novi Sad, killing 15 people. The disaster has been linked to corruption. pic.twitter.com/7kfkgOW5T6

