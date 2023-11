Festival Pohoda ohlásil ďalšieho headlinera: Do Trenčína zavíta rocková legenda, ktorej hity pozná každý

Americká kapela Queens of the Stone Age je ďalším veľkým medzinárodným menom v line-upe Pohody 2024. Informovali o tom v utorok organizátori festivalu, ktorý sa uskutoční na trenčianskom letisku od 11. do 14. júla 2024.

Queens of the Stone Age vznikli v roku 1996, keď sa rozpadla kapela Kyuss, v ktorej pôsobil spevák Josh Homme. „V kapele od jej vzniku pôsobili rešpektovaní muzikanti ako napríklad Dave Grohl z Nirvany a Foo Fighters, spevák Mark Lenegan alebo bubeník Joey Castillo,“ približuje festival zoskupenie, ktoré má na konte deväť nominácií na cenu Grammy, pričom dve z nich v kategórii Najlepší rockový album a Najlepšia rocková pesnička získali len nedávno za v poradí ôsmy štúdiový album In Times New Roman.

Šéf Pohody Michal Kaščák priznáva, že o Queens of The Stone Age sa organizátori festivalu snažili dlhé roky. „Patria k najobľúbenejším rockovým kapelám v našom tíme, ja považujem ich No One Knows za jednu za najlepších rockových pesničiek všetkých čias. Teším sa na príval energie z ich koncertu počas sobotňajšej noci na hlavnom pódiu,“ dodáva Kaščák.

Kapela vydala osem štúdiových albumov, ktoré im priniesli viacero nominácií a víťazstiev v rôznych prestížnych oceneniach v kategóriách ako najlepšia rocková kapela, najlepšia rocková pesnička alebo najlepšie rockové vystúpenie. K overenej klasike sa radia ich pesničky No One Knows, Go with Flow, Little Sister alebo The Lost Art Of Keeping a Secret.

Organizátori zároveň oznámili, že v najbližších dňoch budú pokračovať vo zverejňovaní nových mien Pohody 2024.