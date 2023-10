Festival AZYL SHORTS má ďalší úspešný ročník za sebou, dominovali krátke animované filmy

Ani tento rok si festival nenechali ujsť študenti a študentky filmového umenia z krajín V4 a Ukrajiny, ktorí boli opäť zastúpení v hojnom počte. Pre verejnosť boli organizované mnohé pútavé premietania a bohatý off-program v podobe kvízu, koncertov či hororovej technopárty.

Filmový klub Múzea SNP sa počas uplynulých ročníkov stal hlavnou premietacou sálou festivalových filmov a nebolo tomu inak ani tento rok. Diváci a diváčky mali možnosť od stredy do piatku práve tu vidieť tie najlepšie krátke filmy uplynulého roka oceňované na prestížnych festivaloch, ako sú Oscary, Cannes či Karlovy Vary vo výberoch BEST SHORTS 1, 2 a 3.

“Tretí fyzický ročník festivalu krátkeho filmu AZYL SHORTS 2023 hodnotím pozitívne. Myslím si, že sme návštevníkom a návštevníčkam hľadajúcim kultúrny zážitok ponúkli dramaturgicky veľmi silný program, či už filmový alebo sprievodný. Obrovskú radosť mám z novoformujúceho sa projektu AZYL FRIENDSHIP, ktorý nazývame aj koprodukčný trenažér, kedy Banskú Bystricu navštívia medzinárodní študenti a študentky z filmových škôl a intenzívne spolu networkujú,” hovorí Alex Pošová, projektová manažérka festivalu AZYL SHORTS 2023.

Víťazné filmy AZYL SHORTS 2023

Medzinárodná porota v zložení Zuzana Gindl-Tatárová (SK), Csaba Bollok (HU), Krzysztof Sienkiewicz (PL), Radka Hoffmanová (CZ) a Kyrylo Marikutsa (UA) mala aj tento rok neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie krátke filmy v štyroch kategóriách: 1-minútový film, 5-minútový film, videoklipy a filmy natočené počas filmárskych workshopov AZYL, ktoré tento rok hostila pôda festivalov 4 Živly, Cinematik a Azyl SHORTS v Banskej Bystrici.

V kategórii 1-minútových filmov zvíťazil 3D-animovaný film Fishlike, kladúci existenciálne otázky, od štvorice francúzskych autorov Adrien Blanchard, Théophile Farant, Matéo Grossi a Pablo Jegado. Pozrieť si ho môžete tu.

V kategórii 5-minútových filmov sa tým víťazným stal animovaný film poľskej režisérky Katarzyny Orłowskej s názvom Half empty, sledujúci ženu, ktorú prenasleduje farba červeného vína. Pozrieť si ho môžete tu.

V kategórii videoklipov zvíťazila rumunská režisérka, pôsobiaca v Maďarsku, Melinda Kádár, s pôsobivým enigmatickým animovaným klipom LOA, francúzskej umelkyne Loa Frida. Pozrieť si ho môžete tu.

Cenu za najlepší film nakrútený počas workshopu získala Nastia Nikitina za film Pozor, krehké (Attention, fragile).

Na portáli dafilms.sk si až do 5. 11. 2023 môžete pozrieť festivalové pásmo BEST OF, kde uvidíte výber z najlepších krátkych filmov uplynulého roka.

Okrem súťaže mali diváci k dispozícii pestrý sprievodný program. Štvrtkové a piatkové rána boli tentoraz ozvláštnené novým konceptom – “koštovkami” krátkych filmov rôznych žánrov z Ukrajiny a Iránu, spojených s ochutnávkou gastrošpecialít z týchto krajín. Špeciálny výber filmov spred roka 1989, s podtitulom “Vášeň pre povinnosť”, sme mali možnosť vidieť vo štvrtok vďaka Slovenskému filmovému ústavu. Nechýbali ani “kraťasy” z krajín V4, ktoré sme mohli vidieť počas piatka a soboty, ale ani výber tých najkrajších animovaných filmov pre deti z festivalu Fest Anča.

Sobotný večer bol tým, počas ktorého sme sa dozvedeli víťazov súťažnej časti festivalu BEST OF. Okrem filmov sme sa spoločne zabavili aj na kvíze s guru svetovej kinematografie Petrom Konečným, na dvojkoncerte kapiel The Valentines [cz] a Papyllon [sk], či na sobotnej afterparty spoločne s Isama Zing [sk] v Záhrade CNK. Piatkový večer patril skvelej technopárty, ktorej predchádzalo premietanie hororových krátkych filmov v útulnej atmosfére podzemných priestorov Urban Spotu.