Fenomény La Niña a El Niño otvárajú peňaženky Slovákov: Ovplyvňujú ceny týchto potravín, odborník má však dobré správy

Slováci platia v dnešnej dobe za potraviny sumy, ktoré by si pred pár rokmi ani len nevedeli predstaviť. Za tento nepríjemný jav môže samozrejme viacero faktorov, ako napríklad konsolidácia, ceny komodít na burze, počasie, inflácia, choroby a iné. Niektoré potraviny však zdraželi výrazne viac než ostatné.

Cena kakaa na burze narástla za posledný rok o neuveriteľných 140 percent a aktuálne sa pohybuje na úrovni 11 623 amerických dolárov za tonu. Podobne je na tom aj káva, ktorá za posledný rok stúpla o 87 percent. Tieto ceny sa samozrejme premietajú aj na cenovky obchodov, no závisí to od viacerých faktorov.

Dôležité je počasie

Podľa vyjadrenia analytika spoločnosti XTB Mareka Nemkyho závisí od konkrétnej komodity. Ten pre interez vysvetlil, že pri niektorých si vedia obchodníci budovať zásoby, zatiaľ čo pri iných nie. V prvom prípade sa ceny prejavujú o niečo neskôr. „Taktiež máme rôzne futures (termínované, pozn. red. ) kontrakty, to znamená, že obchodníci si zazmluvňujú svoje obchody z týchto komodít dopredu, takže burzová cena ich v daný moment úplne neovplyvňuje jedna k jednej, ale až s oneskorením troch, štyroch, piatich mesiacov,“ tvrdí analytik. Rovnako je to aj pri poklese cien.

Analytik ďalej vysvetľuje, že jedným z najvýznamnejších fenoménov je počasie, konkrétne striedanie morských prúdov La Niña a El Niño. Druhý spomínaný jav výrazne ovplyvnil ceny kakaa a kávy, ktoré pre nedostatok úrody dosiahli historické maximá. Fenomén La Niña by podľa Nemkyho mohol ovplyvniť aj ceny zrnových komodít, ako pšenica či kukurica. Očakáva preto mierne zdraženie. Na druhej strane, do Afriky, Brazílie a Vietnamu by mala prísť vlhkosť.

„Očakávam pokles (ceny kakaa a kávy), zatiaľ však efekt La Niña ešte úplne neprišiel, takže je otázne, kedy nastúpi,“ tvrdí Nemky, no dodáva, že táto sezóna ešte môže byť problematická.

Jednou z najdiskutovanejších tém na Slovensku však v poslednej dobe bola cena masla. „Problém s maslom je ten, že produkcia mlieka, a tak aj masla, bola pre choroby o niečo nižšia. Z tohto dôvodu sme videli vyššie ceny v supermarketoch.“ Maslo je podľa neho špecifické, pretože ho obchodníci nevedia dlho skladovať a vytvárať si zásoby. Burzový vývoj sa preto prejaví pomerne rýchlo do spotrebiteľskej ceny.

„Zatiaľ to vyzerá, že historické maximá sme už dosiahli a problémy nás postupne začínajú opúšťať, ale stále pretrvávajú aj v najväčších exportných krajinách, ako je Nový Zéland,“ hovorí analytik. V polovici roka 2025 by ale mohli byť ceny už o niečo nižšie ako v súčasnosti.