Farba tejto jesene je jasná! Pristane každej žene a Ivana Gáborík vám ukáže, ako ju nosiť, ženy sú z jej outfitov vo vytržení

Ak má niekto módu v malíčku, rozhodne je to táto influencerka. Dokáže totiž vytvoriť rôzne outfity, či už elegantné alebo športové a využiť jeden kúsok oblečenia v toľkých outfitoch, že by sa to dalo považovať za jej superschopnosť.

Nie je to tak dávno, čo Ivana Gáborík v podcaste Kluci z TKM vysvetlila, že na sociálnych sieťach začala pôsobiť, aby ľuďom ukazovala rôzne novinky, tipy a triky a pomáhala im či už v kuchyni, v obliekaní, alebo v rámci osobnej starostlivosti. S takýmto obsahom pre ľudí pritom začala pred 15 rokmi a robí ho dodnes. Svedčia o tom aj jej najnovšie módne tipy.

Výrazná farba na jeseň

Ivana v novom videu ukázala päť outfitov, v ktorých dominantnou farbou bola bordová v odtieni burgundy. Prvý outfit bol tón v tóne, kde každá časť outfitu hrala v tejto farbe. V druhom sa k bordovej farbe pridala hnedá, vďaka ktorej mikina v bordovej farbe vynikla ešte viac a zároveň tým Ivana ukázala, že niekedy stačí jeden výrazný kúsok. Po dvoch outfitoch so sukňami Ivana v treťom zvolila čierne nohavice, ktoré doplnila čiernou koženou bundou.

Predstavila tak tri rozličné outfity s rovnakým základom, vďaka čomu si každý príde na svoje. Ďalšie dva outfity boli štýlovou obmenou predošlých, vďaka čomu ukázala, že bordová sa dá skombinovať naozaj s mnohými farbami, či už ide o hnedú, sivú, čiernu, alebo rôznymi odtieňmi červenej.

Ivanine fanúšičky v komentároch nešetrili komplimentmi a ako sa zdalo, vyhrával u nich najmä outfit s nohavicami a čiernou koženkou. Takmer rovnako nadšené boli aj z druhého outfitu, v ktorom Ivana zladila bordovú s hnedou. Mnoho žien sa jej pritom pýtalo, odkiaľ má čiernu koženú bundu a hnedé vysoké čižmy.

Samozrejme, nechýbali ani komentáre od žien, ktorým sa páčili všetky tieto outfity: „Všetky sú kráse.“ „Všetky.“ „Nádherná vo všetkom.“

Zároveň sa však objavila aj mierna kritika, keďže jedna žena poznamenala: „2, 3… ostatné pridávajú na veku.“