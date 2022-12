Farba sopľov môže napovedať mnoho o vašom zdraví. Toto by ste si mali všímať a prípadne ísť k lekárovi

Hlieny v nose plnia mnoho dôležitých funkcií. A práve ich farba môže napovedať veľa o tom, čo sa deje v našom tele. A asi ako ste tušili, čím je hlien viac zafarbený, tým by ste mali viac zbystriť pozornosť.

Samozrejme, treba hneď na začiatok napísať, že iba farba hlienu na diagnostiku nestačí. Napriek tomu ponúka istý pohľad na fungovanie organizmu a môže napovedať, či sa s nami niečo deje, uvádza portál Business Insider.

Priehľadný hlien

Čistý priehľadný hlien vytekajúci z nosa je normálny. Telo prirodzene produkuje množstvo hlienu a ten vytekajúci z nosa je zmesou vody, ochranných bielkovín a solí. Udržuje nos zvlhčený a bez choroboplodných zárodkov a to tým, že pôsobí ako hydratačná bariéra.

Všetko, čo vdýchneme, vrátane prachu, ale aj baktérií či vírusov, sa prilepia na hlien a chĺpky v nose. Ak hlien stečie do žalúdka, tam môžu byť choroboplodné zárodky eliminované žalúdočnou kyselinou.

Ak teda máte trochu číreho hlienu, nemusíte sa obávať. Ak sa ale jeho množstvo enormne zvýši, môže to byť signál alergie, či začínajúcej nádchy alebo iného ochorenia.

Biely hlien

Takýto výtok z nosa znamená, že nosová dutina je podráždená a opuchnutá, čo obmedzuje tok hlienu a spôsobuje vysychanie. Môže to byť tiež spôsobené alergiou, infekciou alebo aj dehydratáciou. Keď imunitný systém bojuje s infekciou v nose, uvoľňujú sa molekuly, ktoré dodávajú hlienu zakalenú farbu. V tomto štádiu môže byť veľký výtok a tomto momente je človek aj najviac infekčný.

Žltý hlien

Ak bojujete s infekciou, biele krvinky prichádzajú na miesto, kde sa nachádza a tam sa snažia poraziť baktérie či vírusy. Keď svoju prácu dokončia a zomrú, biele krvinky sa vyplavia z tela spolu s hlienom a môžu ho zafarbiť na žlto. Žltý hlien neznamená, že potrebujete antibiotiká — telo neustále čelí infekciám a často sa mu darí nad nimi vyhrávať. Infekciu tiež môže spôsobiť vírus a vtedy antibiotiká nemajú účinok.

V takomto prípade sa odporúča počkať a zistiť, či sa stav v priebehu nasledujúceho týždňa nezlepší.

Zelený hlien

Hlien môže nadobudnúť až zelenú farbu v dôsledku nahromadenia mŕtvych bielych krviniek. Ak máte hlien niekoľko týždňov zelenej farby, mali by ste navštíviť lekára, a to najmä, ak máte aj horúčku, či pociťujete nevoľnosť.

Ružový či červený hlien

Takéto zafarbenie zvyčajne signalizuje prítomnosť krvi. Môže to byť spôsobené množstvom vecí, napríklad alergiou, silným a častým fúkaním nosa alebo úderom do nosa. Môže to tiež znamenať, že nos je vysušený z príliš suchého vzduchu.

Hnedý hlien

Opäť môže signalizovať prítomnosť krvi, keďže tá keď zaschne a zmieša sa s hlienom, môže vytvárať hnedú farbu. Ale hnedý hlien môže byť tiež spôsobený špinou, prachom, alebo je zafarbený cigaretovým dymom či šnupavým tabakom. Ak ale vykašliavate hnedý hlien, mali by ste navštíviť lekára, môže byť totiž signálom zápalu priedušiek.

Čierny hlien

Takáto farba hlienu sa môže objaviť u silných fajčiarov, najmä ak už majú ochorenie pľúc. Môže byť tiež spôsobený vdýchnutím nečistôt alebo prachu. Objaviť sa môže tiež bezprostredne po fajčení cigariet, marihuany alebo iných drog.

Čierny hlien môže signalizovať aj vážnu plesňovú infekciu, najmä ak má človek oslabený imunitný systém. V každom prípade, ak máte čierny hlien bez zjavného dôvodu, je to dobrý dôvod na návštevu lekára, najmä ak máte horúčku, zimnicu alebo problémy s dýchaním.