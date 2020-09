Fanúšikovia Harryho Pottera sa môžu tešiť. Začalo sa natáčanie filmu Fantastické zvery 3

Fanúšikovia, ktorí sa báli, že tretie pokračovanie Fantastických zverov sa kvôli koronavírusu úplne zruší sa už nemusia báť. Čarodejnícky svet Harryho Pottera sa opäť rozšíri, tretí diel má byť aktuálne v procese natáčania.

Pokračovaní by malo byť 5, tretí diel je na ceste. Správu potvrdil pre portál Cinemablend aj herec Eddie Redmayne, ktorý vo filme stvárnil postavu Newta Scamandera. V kinách by sa nový diel mal objaviť už v novembri 2021, teda budúcu jeseň.

Problém je pandémia

Prvé scény začali natáčať v Londýne, následne sa bude pokračovať v Brazílii. Točiť sa malo v Rio de Janeiro, no kvôli koronavírusu to ešte nie je isté. Eddie Redmayne opísal aj to, ako to momentálne vyzerá pri natáčaní. Všetci musia nosiť rúška a absolvujú pravidelne testy na COVID-19.

Je zrejmé, že bezpečnostné opatrenia berú naozaj vážne. Keď sa pozrieme na natáčanie nového Batmana, to muselo byť prerušené z dôvodu, že koronavírusom sa nakazil aj samotný Robert Pattinson.

O treťom diely série sa toho vie naozaj len málo. Čo sa týka hereckého obsadenia, opäť sa môžeme tešiť na Eddieho Redmayna ako M.L.O.K.a Scamandera, húževnatého milovníka a ochrancu fantastických zverov, Jude Lawa ako profesora Albusa Dumbledora, vráti sa aj Johnny Depp ako černokňažník Grindelwald, Ezra Miller ako Credence/Aurelius Dumbledore a obľúbená dvojica Alison Sudol (Queenie Goldstein) a Dan Fogler (Jacob Kowalski).

Autorka Harryho Pottera, J. K. Rowling však fanúšikov potešila aj navnadila na pokračovanie. Vraj sa dozvieme odpovede na nevyriešené otázky, ktoré v nás ostali po pozretí prvých dvoch častí.