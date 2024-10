Fanúšikovia Dunaja, k vašim službám prehovorili: Už vopred predpovedajú zápletku, ktorá všetko skomplikuje

Obľúbený dobový seriál v súčasnosti prezentuje už siedmu sériu a tak nie div, že doň opäť pribudli nové postavy. Niektoré divákov poriadne prekvapili, iné nahnevali a potom sú tu tie, o ktorých dúfajú, že sa dozvedia viac.

Článok pokračuje pod videom ↓

V seriáli Dunaj, k vašim službám pribudlo viacero nových postáv. K ženskému osadenstvu sa pridali Marína, Magda či Júlia a v prípade mužov sme mohli vidieť rôznorodosť, čo sa týka vekových kategórií. Pribudli totiž Thomas, Wolfie, ale tiež Horst Grabe. Práve posledný menovaný divákov najviac zaujal, ako vyplynulo z ich hlasovania.

Čo je zač

Keď TV Markíza predstavila novú postavu, blízkeho priateľa Hitlera, ktorú stvárňuje Ján Bakala, prezradili o ňom: „Obersturmbannführer Grabe prichádza do Bratislavy dohliadnuť na organizovanie židovských transportov do Poľska. Z hľadiska svojej hodnosti je vyššie postavený ako Walter Klaus a jeho vplyv ešte posilňuje skutočnosť, že je osobným priateľom Adolfa Hitlera. Disponuje preto obrovským sebavedomím, aroganciou a neochvejnou vierou v nadradenosť nemeckého národa a seba obzvlášť, čo dáva svojmu okoliu neprestajne najavo. No i tento zapálený nacista má svoje slabé ľudské stránky, ktoré neostanú dlho utajené.“

Teraz sme mali možnosť vidieť prvý vypravený transport a prekvapivo naň Grabe neprišiel sám, ale spoločnosť mu robila Lena. Tá síce predošlé série manipulovala najmä Holubcom a niekedy si dokonca trúfla ísť poza chrbát aj svojmu švagrovi Klausovi, no vyzerá to tak, že túto sériu si trúfne aj na väčšiu výzvu.

Diváci predpovedali

Keďže diváci Dunaja, k vašim službám si v seriáli všímajú každý detail a rozmýšľajú nad ním po pozretí každej epizódy, často prichádzajú s vlastnými teóriami o postavách a o tom, čo sa stane ďalej. Často sa pritom stáva, že odhadujú správne a podarí sa im zápletku odhaliť vopred.

Osud predpovedali aj Horstovi. „Bola by som rada, keby z neho urobili poriadneho záporáka, pri ktorom by aj Klaus s Holubcom pôsobili ako anjelici,“ dúfa napríklad jedna diváčka. „Práveže, ja by som brala, keby ho taká Lena skrotila,“ zareagovala na to hneď ďalšia. Nie je pritom jediná, kto predpovedá takúto zápletku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Nový šokujúci pár

Z posledných epizód Dunaja, k vašim službám je zrejmé, že Horstovi Lena padla do oka a nemal problém očariť ju slovami aj priamo pred jej manželom Holubcom. Lena to hneď využila a tvárila sa, že ju Horst skutočne zaujal.

„Podľa mňa jej pomôže od Tonka,“ predpovedá diváčka v komentároch.

„Lena si s ním začne vzťah a on pošle Holubca na front. Nech Tonko bojuje,“ pridala sa ďalšia.

Keďže je však Horst stále v prvom rade zápornou postavou, objavili sa v diskusii divákov aj obavy. „No len, aby sa nedostala z dažďa pod odkvap – jedného sa zbaví a druhý bude ešte horší,“ argumentuje diváčka.