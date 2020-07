Fanúšikov reality show poteší ďalší zaujímavý počin: Tvorcovia v novom projekte spoja 12 účastníkov s hrou The Sims

Uplynulé týždne mnohí z nás trávili v domácej izolácii a množstvo voľného času si krátili sledovaním rôznych druhov reality shows na streamovacích službách. Aj keď sme sa už síce vrátili naspäť do svojich pracovísk, ponuka týchto žánrov zábavných programov sa neustále rozširuje o nové námety. Po Love Island či Too Hot to Handle prichádza na rad opäť niečo nové a zaujímavejšie. Známa počítačová hra The Sims!

Predpokladáme, že túto hru netreba nikomu zvlášť predstavovať. Svoje kreatívne zručnosti pri zariaďovaní vrituálneho domova postavičiek v The Sims si už mnohí z vás istotne vyskúšali. Je to ale práve známa počítačová hra, ktorá je inšpiráciou, alebo lepšie povedané hlavnou témou, novej reality show, ktorá sa dostane do vysielania už o týždeň.

Novú reality show inšpirovala hra The Sims

Ako informoval web Unilad, americká televízna stanica TBS už 17. júla odvysiela prvú epizódu novej reality show s názvom The Sims Spark’d, v ktorej bude 12 súťažiacich bojovať o obnos peňazí v celkovej výške 100-tisíc dolárov.

Aj keď námet by to bol pomerne slušný a nemálo bizarný, dvanástka vybratých dobrovoľníkov nebude bývať v žiadnom dome, nad hlavami nebudú mať žiadne virtuálne diamanty a nikto z divákov pred televíznymi obrazovkami ich nebude ovládať. Súťažiaci budú proti sebe bojovať v kreativite a v hraní The Sims.

Ako web Unilad uviedol, dvanástka súťažiacich bude proti sebe bojovať v plnení neľahkých úloh – vytváraní, čo najlepších príbehov na zadanú tému. Hráči tak budú vytvárať postavičky, ich domy a všetko, čo sa v hre The Sims dá robiť. Súťažiaci budú hrať v 4. pokračovaní známej hry, ktorá sa aj v dnešnej dobe teší nesmiernej popularite.

Vyhrá ten najkreatívnejší súťažiaci

Víťazom sa stane ten hráč, ktorý úlohy splní čo najlepšie a najkreatívnejšie, o víťazovi rozhodne odborná porota v celebritnom zložení – speváčka Tayla Parx a dlhoročný developer hry Sims Dave Miotke. Moderátorom bude niekdajšia hviezda americkej SuperStar Rayvon Owen.

Tvorcovia novú reality show prirovnali k známym projektom ako Top Chef či Project Runway. Zároveň však má ísť o celkom nový druh televíznej zábavy, ktorú verní hráči počítačových hier poznajú z herných festivalov.

The Sims Spark’d bude možné sledovať na území USA na stanici TBS od 17. júla. Jednotlivé epizódy ale budú následne dostupné aj na profile BuzzFeed Multiplayer na YouTube. Táto zvláštna súťaž tak neunikne ani vám. Vzniknú však len 4 epizódy.