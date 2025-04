Fámy sa potvrdili, toto je nový Severus Snape: Konečne vieme, ako bude vyzerať Dumbledore či Hagrid v očakávanom seriáli

Fanúšikovia čarodejníckeho sveta Harryho Pottera majú dôvod na radosť. Vzniká nový seriál, v ktorom opäť ožijú postavy a príbehy, na ktorých mnohí z nás vyrastali a hltali ich so zatajeným dychom. A konečne vieme, koho v obľúbených úlohách uvidíme.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Do roly Albusa Dumbledora v seriáli HBO Harry Potter bol obsadený herec John Lithgow, ako Minervu McGonagallovú uvidíme Janet McTeer a Nicka Frosta ako Rubeusa Hagrida.

Medzi novooznámených hercov, ktorí sa pridali k obsadeniu, patrí Luke Thallon ako Quirinus Quirrell a Paul Whitehouse ako Argus Filch, informuje tlačová správa.

Klebety o obsadení Snapea sa potvrdili

„S potešením oznamujeme obsadenie Johna Lithgowa, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nicka Frosta, Luka Thallona a Paula Whitehousa do úloh Dumbledora, McGonagallovej, Snapea, Hagrida, Quirrella a Filcha,“ uviedla Francesca Gardiner.

To znamená, že sa potvrdili dávnejšie medializované správy o tom, že postavu Severusa Snapea si možno zahrá herec tmavej farby pleti — Paapa Essiedu, známy z uznávanej série I May Destroy You.

Čo o seriáli Harry Potter vieme?

Seriál bude vernou adaptáciou obľúbenej knižnej série o Harrym Potterovi od autorky a producentky J. K. Rowlingovej, plný fantastických detailov a mnohých obľúbených postáv, ktoré fanúšikovia Harryho Pottera zbožňujú už viac ako 25 rokov.

Každá séria, ktorá preskúma každý kút čarodejníckeho sveta, priblíži Harryho Pottera a jeho neuveriteľné dobrodružstvá novým aj existujúcim divákom. Bude sa vysielať exkluzívne na Maxe. Jadrom seriálu zostanú pôvodné, klasické a oceňované filmy, ktoré bude možné sledovať po celom svete.

Nedočkavci majú smolu, pretože na nový seriál si ešte počkáme. Má byť uvedený na obrazovky najskôr v roku 2027.