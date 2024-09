Expertka prezradila kľúčový detail za výberom oblečenia na najnovšom videu Williama a Kate. Neuveríte, prečo si vybrali túto farbu

Odvtedy, ako svetlo sveta uzrelo video, v ktorom Kate odhaľuje, že dokončila náročnú liečbu rakoviny, si ľudia postupne všímajú detaily v jednotlivých záberoch. Zatiaľ čo nedávno to bol prsteň na ľavej ruke princeznej, tentoraz sú centrom pozornosti konkrétne farby, do ktorých sa odela kráľovská rodina, ako uvádza portál Tyla.

Video ukazuje členov rodiny na prechádzke v lese, kým Kate hovorí o odštartovaní novej kapitoly života. „Môžem vám povedať, aká je to úľava, že som konečne dokončila chemoterapiu,” hovorí princezná a pokračuje: „Posledných deväť mesiacov bolo pre nás ako rodinu neuveriteľne ťažkých. Život sa môže v okamihu zmeniť a my sme museli nájsť spôsob, ako sa pohybovať v búrlivých vodách a na neznámych cestách.“

Ľudia však zachytili jednu vec. Všetci členovia kráľovskej rodiny mali vo videu oblečenie v modrej farbe. Zdá sa, že milujú túto farbu, alebo je za tým iný dôvod? Po pozretí videa uviedol jeden z fanúšikov: „Na ľahšiu nôtu, oceňujem odhodlanie tejto rodiny obliekať sa do modrej.“ Ďalší to okomentoval: „Modrá farba navždy v Cambridge.“

Čo vyjadruje modrá farba?

Podľa Elizabeth Holmes, autorky bestselleru New York Times, v ktorom sa venovala kráľovskému štýlu, je to zámer. Pre Vogue to vysvetlila jasne: „Kráľovská rodina si zakaždým veľmi dobre uvedomuje, aký odkaz vysiela oblečenie jej členov. Obrovská časť ich verejných povinností je na očiach, ako kedysi povedala kráľovná Alžbeta II. Skôr ako niekto zistí, čo vlastne robia, akú vec podporujú, alebo na akej udalosti sa zúčastňujú, vidíme, čo majú oblečené. Veľmi dobre sú si toho vedomí.“

Farba údajne reflektuje pokoj a zároveň zodpovednosť. Taktiež za tým môže byť vlajka Spojeného kráľovstva, človek môže dať prostredníctvom modrej najavo, že je hrdý, že patrí k tomuto národu. Treba však poznamenať, že podľa Holmes je modrá farba typickou pre Kate, čo sa týka jej výzoru.

Vysvetlila: „Stojí za to spomenúť jej záväzok k modrej. Na prvých oficiálnych snímkach, na ktorých bola ako nastávajúca kráľovská nevesta, mala oblečené živé modré zavinovacie šaty, ktoré ladili so slávnym zásnubným prsteňom so zafírom a diamantom, ktorý patril princeznej Diane. Odvtedy nosí každý odtieň modrej, od jemnej a bledej až po hlbokú námornícku.“