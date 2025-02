Exkluzívne: Stovky ľudí na Slovensku ostanú bez práce, prepúšťať má významná firma. Vlani v nej odpracoval nočnú premiér Fico

Fabrika ZKW Slovakia patrí medzi významných zamestnávateľov v Nitrianskom kraji. Nachádza sa v obci Krušovce, v tesnom dotyku s Topoľčanmi. V súčasnosti tu má prácu približne 3 300 ľudí, no to by sa podľa našich informácií malo už čoskoro zmeniť.

Článok pokračuje pod videom ↓

ZKW Slovakia sa zameriava na výrobu komponentov do svetlometov, LED svetiel či hmloviek. Spoločnosť sama seba označuje za špecialistu na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku. Je preto pochopiteľné, že jej odbyt úzko súvisí s celkovou situáciou v automobilovom segmente, ktorý patrí medzi jej kľúčových odberateľov. Fabrika sa naposledy v médiách objavila po tom, čo v nej nočnú službu odpracoval premiér Robert Fico.

Ten si tu vyskúšal 8-hodinovú pracovnú zmenu, pričom s takýmto marketingovým ťahom prišiel aj pred niekoľkými rokmi v Lozorne. Firmu si zrejme vybral aj preto, že sa nachádza pri jeho rodnom meste a po skončení svojej služby hovoril o rešpekte k zamestnancom, ktorí takúto náročnú prácu vykonávajú.

Bude sa prepúšťať

Kríza auto-moto segmentu sa však v súčasnosti podpísala pod negatívny trend v mnohých európskych spoločnostiach. Ako sme sa dozvedeli, platiť by to malo aj pre ZKW Slovakia.

Zdroje z okolia spoločnosti nám uviedli, že ohrozených by mohlo byť niekoľko stoviek pracovných miest. Oslovili sme preto zástupcov firmy a tiež Ústredie práce (ÚP). V oboch prípadoch sa naše informácie potvrdili.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uviedlo, že na príslušnom Úrade práce majú nahlásené hromadné prepúšťanie. Stalo sa tak ešte 27. januára 2025 a počet ohrozených miest je až 428. Uvedené škrty v zamestnaneckej štruktúre by sa mali týkať práve firmy ZKW Slovakia. „Ide o oblasť SK NACE 27400 – Výroba elektrických svietidiel,“ upresnilo ÚP.

Prepúšťanie by malo súvisieť s reakciou spoločnosti na aktuálny negatívny európsky trend. „V snahe minimalizovať negatívny vplyv na finančnú stabilitu spoločnosť prijíma okamžité opatrenia,“ uviedla pre interez Sandra Simeonidis-Huber, zástupkyňa ZKW Group GmbH. Optimalizácia výrobných procesov by mala zabezpečiť zvýšenie konkurencieschopnosti a dostatočnú efektivitu pri produkcii.

„Dôsledky vysokých cien energií, inflácie, rastúcich fixných nákladov a mzdových nákladov tiež podnietili spoločnosť k týmto krokom,“ poznamenala.

Ako nám ďalej naznačila, spoločnosť pristúpi k zníženiu počtu zamestnancov prirodzene, hlavne cez nepredĺženie aktuálnych zmlúv. „ZKW Slovakia je v kontakte aj so spoločnosťami a personálnymi agentúrami v regióne, aby vyhodnotili nové pracovné príležitosti pre dotknutých zamestnancov,“ dodala Simeonidis-Huber s tým, že proces prepúšťania by mal byť postupný v priebehu aktuálneho roka. Ako ďalej zástupkyňa výrobcu uviedla, rozlúčiť sa plánujú približne s 300 pracovníkmi.

Okrem Rakúska a Slovenska ZKW pôsobí aj v Českej republike, Číne, Mexiku, USA, Indii či Južnej Kórei. Je preto pravdepodobné, že slovenský závod nebude jediný, ktorý zápasí s problémami.