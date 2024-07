Exkluzívne: Coop Jednota prezradila nové detaily o prvej automatizovanej predajni na Slovensku. Ľudia najviac nakupujú toto

Ešte koncom mája sme vás informovali o tom, že obľúbený slovenský obchodný reťazec Coop Jednota otvoril svoju prvú plne automatizovanú predajňu. Spomedzi veľkých hráčov pôsobiacich na našom trhu sa k tomu odhodlal ako prvý a k dispozícii už máme aj prvé štatistiky.

Špecifikom je, že takýto moderný obchodík nenájdeme v žiadnom veľkom meste, ale v malej obci Šalgočka. Na slávnostnom otvorení sme boli prítomní aj my a našu reportáž si môžete prečítať na tomto odkaze. Dôvodom otvárania takýchto predajní mimo väčších miest sú aj nedostatkové stavy zamestnancov, čo potvrdili tiež zástupcovia reťazca Coop Jednota.

„Pre obchod je zrejmý efekt zníženej potreby pracovnej sily, ktorá je v maloobchode nedostatkovou veličinou. Keďže naše pokladníčky majú okrem práce pri pokladniciach úlohu dokladať tovar a starať sa o správne vystavenie, aplikovanie samoobslužných pokladníc v predajniach vytvára väčší priestor práve na dané úlohy,“ dodala v minulosti na margo potreby a výhod samoobslužných pokladníc hovorkyňa spoločnosti Jana Kuklová.

Kým počas dňa si v Šalgočke nakúpite aj so štandardnou obsluhou, predajňa prepína svoj režim po ukončení oficiálnych otváracích hodín. Po odchode zamestnancov do predajne môže vstúpiť každý zákazník nad 18 rokov, ktorý je držiteľom zákazníckej karty COOP Jednota Slovensko a ktorý predtým uzatvoril v predajni zmluvu o využívaní tejto služby. Tá vám pomocou QR kódu umožní vstúpiť do predajne a nakúpiť si, čo potrebujete.

Nealko nápoje, ale aj pivo

Iniciatíva priniesť takúto inováciu vyplýva z dlhodobého záujmu spotrebiteľov nakupujúcich v Coop Jednote o samoobslužné nakupovanie. Ako vyplýva z najnovších štatistík, predajňu vyhľadávajú aj obyvatelia okolitých obcí a realizujú v nej nákupy bežnej potreby.

„Najviac návštev v automatizovanom režime sme zaregistrovali počas víkendov a štátnych sviatkov. Počas štátneho sviatku v júli sme evidovali 80 návštevníkov,“ uvádza pre interez Jana Kuklová s tým, že počas bežných víkendov, teda od sobotného obeda do pondelkového rána, zvykne mať obchod v Šalgočke okolo 50-60 návštevníkov.

„Z pohľadu skladby nákupného košíka možno konštatovať, že zákazníci v rámci bezobslužného režimu realizujú bežné nákupy. V súčasnosti sú na prvých priečkach nealko nápoje, pivo, nanuky, pečivo, avšak značnú časť nákupov tvoria tovary dennej potreby,“ dodala.