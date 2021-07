Európu dnes zasiahne veľmi nebezpečné počasie. Hrozia búrky, obrovské krúpy a dokonca aj tornáda

Európu dnes v poobedných a večerných hodinách zasiahne zmena počasia. Vyskytovať sa budú lokálne búrky, krúpy a na niektorých miestach môžu vzniknúť až tornáda. Na nebezpečné sprievodné javy upozornili meteorológovia.

Oblasť strednej Európy a teda aj Slovensko je pod vplyvom teplého vzduchu. Nad západnou Európou sa ale sformoval studený front, ktorý prinesie zmenu počasia, informuje portál imeteo.sk. Silné búrky môžu mať až charakter supercely a tornád. Len predminulý štvrtok zdevastovalo tornádo niekoľko obcí na juhu Moravy. Spadalo do štvrtej z piatich kategórií Fujitovej stupnice intenzity. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Fujitova stupnica klasifikuje intenzitu tornád na základe škôd na stavbách a vegetácii. Rýchlosť vetra pri štvrtom stupni môže dosiahnuť 333 až 418 kilometrov za hodinu. Tornádo kategórie F4 môže spôsobiť ničivé škody a zrovnať so zemou aj dobre postavené domy, prípadne odniesť so sebou stavby so slabými základmi. ČHMÚ tiež konštatoval, že silné tornáda patria k extrémnym prejavom veľmi silných konvektívnych búrok a ich výskyt je veľmi ojedinelý, no “spoločnosť ani stavby nie sú na takéto výnimočné situácie pripravené”.

Teplý vzduch prúdiaci z Afriky sa bude spájať so studeným frontom, čo sú ideálne podmienky pre vznik búrok a v tých najhorších prípadoch sa môžu formovať aj tornáda. Dnes sú ideálne podmienky pre vznik tornáda predovšetkým v južnom Dánsku a v severnej polovici Nemecka. Studený front sa bude nachádzať na francúzsko-nemeckých hraniciach, doplnilo imeteo.

SHMÚ vydalo výstrahy aj pre Slovensko

Vysoké teploty počas utorka hrozia najmä na západe a juhozápade krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.

Výstraha platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj. Teplota vzduchu môže dosiahnuť 33 stupňov Celzia. “Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,” uviedol SHMÚ. Varovanie platí od 14.00 h až do večerných hodín. Podľa SHMÚ nie je uvedená teplota vzduchu v oblastiach nezvyčajná.