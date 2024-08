Európska letecká spoločnosť núka neobmedzené lety za 499 eur: Má to ale háčik, na toto si dajte pozor

Dovolenky sú stále v plnom prúde a mnoho ľudí pátra po možnosti letieť čo najlacnejšie. WizzAir prichádza s ponukou „nalietaj, koľko vládzeš“. Máte už len posledné hodiny na to, aby ste sa zaregistrovali.

Využite príležitosť

Ako informuje web Euronews, európska letecká spoločnosť oznámila, že spúšťa predplatenú službu, ktorá ponúka neobmedzené lety pre 10 000 ľudí, ktorí sa stihnú zaregistrovať. Do 16. augusta vás ročné predplatné vyjde na 499 €, potom sa zvýši na 599 €. Na registráciu vám tak ostáva už len niekoľko hodín.

Využiť budete môcť 950 liniek v Európe, severnej Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Má to však háčik. Tak ako pri každom predplatnom je dôležité skontrolovať si to, čo je takpovediac napísané drobným písmom. Aj keď ponuka vyzerá na papieri lákavo, oplatí sa len tým, ktorí lietajú naozaj často. Navyše, lety je možné rezervovať len 72 hodín pred ich odletom, čo znamená, že cestujúci na poslednú chvíľu nemajú na palube zaručené miesto.

Má to háčik

Okrem predplatného bude musieť každý cestujúci aj tak zaplatiť samostatný dodatočný paušálny poplatok vo výške 9,99 eur za let. Počas prvého letu je ale podľa WizzAir tento poplatok už zahrnutý v cene. Nie sú v nej ale zahrnuté náklady na batožinu a výber sedadla. Tie sa môžu pohybovať od niekoľkých eur až po viac ako sto eur v závislosti od hmotnosti batožiny a obdobia, kedy cestujete.

Avšak ľudia, ktorí lietajú pravidelne, môžu vďaka predplatnému naozaj výrazne ušetriť. Alebo ak by ste chceli ísť na poslednú chvíľu napríklad do Istanbulu, letenka vás môže vyjsť aj na niekoľko stovák eur. Predplatné sa tak môže vyplatiť aj v prípade, ak do roka absolvujete niekoľko drahších letov.