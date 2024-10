Európska komisia chce vraj rýchlo a potichu presadiť zákaz fajčenia v exteriéroch. Podnikatelia bijú na poplach

Brusel by mohol presadiť kontroverzný návrh na zákaz fajčenia a vaping vo vonkajších priestoroch, a to napriek výhradám členských krajín a protestujúcich predstaviteľov dotknutých sektorov. „Ignorujúc protesty obchodníkov, zástupcov zamestnávateľov a členských štátov sa Európska komisia v skutočnosti rozhodla urýchliť zavedenie nových zákazov vonkajšieho fajčenia a vapingu,“ píše taliansky web Il Giornale.

Európske orgány v posledných dňoch sprísnili termíny na implementáciu návrhov. Na jednej strane EÚ žiada rozšíriť zákaz fajčenia na vonkajšie miesta, teda na ihriská a zábavné parky, verejné budovy, autobusové zastávky, stanice a dokonca aj vonkajšie priestory barov a reštaurácií. Na druhej strane plánuje zasiahnuť aj do produktov.

„Obmedzenia sa v skutočnosti už nebudú týkať len cigariet, ale aj takzvaných nedymových produktov, ako sú elektronické cigarety a zahrievané tabakové zariadenia, aj keď tieto neprodukujú pasívny dym, ale aerosól. Komisia, podporovaná súčasným maďarským predsedníctvom, sa snaží o dosiahnutie výsledku bez toho, aby zohľadnila kritické pripomienky od členských krajín,“ tvrdí ďalej Il Giornale a dodáva, že Komisia chce túto tému uzavrieť do 6. novembra.

Európska komisia predložila nové odporúčania o prostredí bez dymu a aerosólov. Navrhuje pritom významne rozšíriť odporúčanie Rady z roku 2009. Návrh by prakticky znamenal úplný zákaz fajčenia a vapingu vo vonkajších priestoroch. Zákaz by sa zrejme najviac dotkol prevádzkovateľov reštaurácii, kaviarní, krčiem a pubov, ako aj ubytovacích zariadení, pretože fajčenie by už nebolo možné nielen na terasách, ale ani vo vyhradených vonkajších priestoroch pred zariadeniami.

Podnikatelia sa obávajú ekonomických dopadov ako počas pandémie COVID-19. Viac ako 20 % zákazníkov v Európe sú fajčiari a tí podľa podnikateľov jednoducho neprídu. „Niečo také by bolo pre naše podniky skazou a viedlo by to k obrovským stratám tržieb,“ uviedol pre rakúsky denník Kronen Zeitung šéf Rakúskeho gastronomického zväzu Mario Pulke.