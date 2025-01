Európska centrálna banka opäť znižuje úrokové sadzby: Odborníci prezradili, či sa Slovákom oplatí čakať na lepšie podmienky

Európska centrálna banka vo štvrtok znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, keďže inflácia sa zmierňuje a ekonomika eurozóny ochabuje. Bolo to štvrté zasadnutie v rade, keď ECB znížila náklady na pôžičky a ponechala kľúčovú depozitnú sadzbu tejto inštitúcie so sídlom v nemeckom Frankfurte nad Mohanom na hodnote 2,75 percenta.

Prezidentka banky Christine Lagardeová poukázala na to, že po štvrtkovom opätovnom znížení úrokových sadzieb majú politici jasno v „smere cesty“ pre náklady na pôžičky v eurozóne. „Neviedli sme diskusiu o bode, v ktorom musíme prestať, pretože by to bolo v tejto chvíli predčasné. Poznáme smer cesty,“ povedala Lagardeová na tlačovej konferencii.

Hypotekárny trh na Slovensku zaznamenal v minulom roku výrazné oživenie, pričom záujem o úvery na bývanie naďalej rastie. Tento trend je podporovaný znižovaním úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a postupným poklesom komerčných úrokov v slovenských bankách.

Čakanie na lacnejšiu hypotéku nemusí byť výhodné

Riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová uvádza, že už počas roku 2024 medzi klientmi evidovali zvýšený záujem o hypotéky. Spúšťačom bolo podľa nej postupné znižovanie úrokových sadzieb, ktoré sa v druhej polovici roka udialo vo všetkých bankách. Odborníčka upozorňuje, že vyššie ceny nehnuteľností môžu v budúcnosti predražiť investíciu do bývania viac, ako by ľudia mohli získať čakaním na nižšie úroky.

„V čase vyššieho dopytu po hypotékach sa logicky znižuje ponuka nehnuteľností a zároveň ich ceny rastú,“ vysvetľuje Šablová. Európska centrálna banka vlani znižovala kľúčové úrokové sadzby štyrikrát a najnovšie oznámila ich ďalší pokles. „Podľa mojich odhadov by komerčné úroky v bankách počas tohto roku mohli klesnúť k hranici 3 %,“ konštatuje Šablová. Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik poukazuje na koreláciu medzi poklesom základných úrokov ECB a zvyšovaním záujmu o hypotéky.

Oplatí sa teraz kúpiť nehnuteľnosť?

„Úročenie hypoték však klesalo pomalšie ako sadzby centrálnej banky,“ uvádza Búlik. V závere minulého roka sa priemerná výška novej hypotéky podľa dát NBS dostala na 97-tisíc eur. „Dopyt po hypotékach od leta do konca roka 2024 výrazne narástol,“ dodáva Búlik.

Odborníci odporúčajú, aby si záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti najskôr urobili dôkladný prieskum úverových možností a až potom robili zásadné rozhodnutia ako je podpis rezervačnej zmluvy. „Odporúčam si najskôr preveriť svoje úverové možnosti, urobiť si prieskum vo všetkých bankách a až potom robiť zásadné rozhodnutia,“ radí Šablová.