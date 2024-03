Európa čelí veľkému problému: Meteorológ zdieľal červené mŕtve zóny. Spomína sa kolaps, no je tu riešenie

Počuli ste už o pojme eutrofizácia? Ak nie, nie ste v tom sami, no v prípade, že viete niečo viac o ekológii, asi veľmi dobre viete, o čo ide. Portál TN upozornil na príspevok českého meteorológa Jáchyma Brzezinu, v ktorom spomína takzvané mŕtve zóny aj v Európe. Čo to je, a prečo to vôbec nie je dobrá správa?

Článok pokračuje pod videom ↓

„Eutrofizácia mení rovnováhu živín prostredia a môže tak mať vážne dôsledky pre biodiverzitu a ekologickú stabilitu ekosystémov,“ vysvetlil Jáchym Brzezina vo svojej infografike, ktorú pripravil spoločne s Monikou Filipenskou a zdieľal aj na sociálnej sieti X.

Tento jav sa delí na prirodzenú eutrofizáciu a indukovanú. V tom druhom prípade ide o prísun biogénnych prvkov do životného prostredia spôsobený ľudskou činnosťou. Na rozdiel od prirodzenej, ktorá je nezvratným procesom spojeným s vývojom a zrením ekosystémov.

1/2 Víte, co je to eutrofizace a proč je to problém? Vysvětlíme si v nové infografice.#eutrofizace #voda pic.twitter.com/ahkmSsBH3Z — Jáchym Brzezina (@Jachym) March 18, 2024

Môže to narobiť nepríjemnosti

Pri zvýšenom obsahu živín totiž začnú vodné organizmy vrátane siníc veľmi rýchlo rásť na úkor iných druhov. Ako ďalej vysvetľuje infografika, masívny rozvoj vodného kvetu vedie k spotrebe kyslíka, ktorá je naviac zvýšená pri rozklade mŕtvej biomasy napríklad spomínaných siníc. Ak to dôjde až do extrému, hrozia anoxické podmienky. A nedostatok kyslíka vedie k úhynu organizmov.

Brzezina zverejnil aj mapu mŕtvych zón z roku 2008. Tie ukazujú „vody, ktoré sú také chudobné na rozpustený kyslík, že v nich nemôžu prežívať živé organizmy s výnimkou niektorých špecializovaných baktérií“, stojí pri nej vysvetlené.

Problém aj v Európe

Mapa ukazuje, že táto situácia sa týka oblastí v Severnej Amerike, ale problém má taktiež napríklad aj Európa. Je na nej vidieť, že situácia na našom kontinente nie je vôbec najlepšia.

TN dokonca spomína, že tu hrozí absolútny kolaps. Miesta označené červenou farbou totiž signalizujú vody, v ktorých nemôžu prežívať živé organizmy.

Pomôcť môže regulácia zdroja živín, či zníženie dostupnosti živín.