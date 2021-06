Epidémia je na ústupe, budeme mať 2 zelené okresy. Výhodou očkovaných by mohla byť zrušená povinnosť rúšok

Na dnešnom rokovaní vláda schválila nové rozdelenie okresov podľa COVID automatu, ktoré bude platiť od pondelka 7. júna. Okrem toho sa uskutočnila aj klasická tlačová beseda ministerstva zdravotníctva, na ktorej informoval o epidemickej situácii.

Záujemcovia o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V sa od včerajšieho dňa môžu registrovať na očkovanie prostredníctvom stránky www.korona.gov. Prvá osoba má byť zaočkovaná 7. júna, v každom kraji sa bude táto vakcína podávať v jednom vakcinačnom centre.

Vakcína Sputnik V sa na Slovensku používa na základe povolenia ministra zdravotníctva na terapeutické použitie neregistrovaného lieku. Očkovanie touto vakcínou je určené pre dospelé osoby od 18 do 60 rokov. V žiadnom prípade nebude ruská vakcína pre ľudí starší ako 60 rokov, potvrdil minister Lengvarský. Je to aj preto, že ruská strana to má vo svojich podmienkach.

Vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson sa na Slovensku zatiaľ neočkuje, hoci Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR avizovalo, že sa má začať ešte v máji. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, aktuálne je na sklade približne 19 000 dávok týchto očkovacích látok.

“Najväčšie dodávky tejto vakcíny očakávame v treťom a štvrtom kvartáli tohto roka,” povedala s tým, že touto jednodávkovou vakcínou sa primárne bude očkovať prostredníctvom výjazdových očkovacích tímov. MZ SR plánuje o jej použití informovať v predstihu predtým, ako bude táto vakcína nasadená do terénu.

Aktuálna epidemická situácia

Epidemická situácia na Slovensku sa neustále zlepšuje a to ešte rýchlejšie ako pred týždňom. Tempo poklesu je rýchlejšie pri všetkých indikátoroch. V nemocniciach je hospitalizovaných 412 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 329 ľudí. Na JIS je 38 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 34 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 771 728 za predchádzajúci deň pribudlo 15 916 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 881 936 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 7 816 ľudí.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík informoval, že počet hospitalizovaných pacientov stále klesá. Máme už pod 35 ventilovaných pacientov, čo je výborná správa a je to o takmer polovicu menej, ako sme mali minulý týždeň. Lôžka sa postupne uvoľňujú, denne prijímame opäť menej pacientov, denne okolo 25 pacientov. Počet zaočkovaných sa zvýšil o 8 % oproti minulému týždňu.

Jednou z najväčších výhody nového COVID automatu by mohla byť možnosť, aby zaočkovaní nemuseli mať v interiéroch rúška ani respirátory. Výhodou by mohlo byť aj hromadné očkovanie vo firmách, očkovanie u všeobecných lekárov v ambulanciách a podobne. Minister zdravotníctva ale nepovedal, kedy bude nový automat s pravidlami dostupný. Od budúceho týždňa by sme ale mali byť oranžovou krajinou pre európsky semafor. Slovenská strana predtým poslala nesprávne údaje, Lengvarský sa na to bude informovať u hlavného hygienika.

COVID automat od 7. júna

Od budúceho pondelka (7. 6.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V druhom stupni varovania budú tri okresy, v prvom stupni varovania ich bude šesť, v druhom stupni ostražitosti ich bude 29 a v prvom stupni ostražitosti ich bude 39. V stupni monitoringu budú dva okresy. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, Kysucké Nové Mesto, Myjava

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bardejov, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Ružomberok, okres Skalica, okres Sobrance, okres Trenčín

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Piešťany, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Michalovce, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senec, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Zlaté Moravce,

Monitoring (zelená fáza):