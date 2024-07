Emotívne priznanie Mamby Dashy o vlastnom boji s kilami a výzorom. Od fanúšičky dostala ostrú správu, ktorá ju zlomila

Obľúbená herečka a speváčka v minulosti priznala, že nie je spokojná so svojou postavou a spolu s manželom začali chodiť cvičiť. Počas rokov totiž pribrala a chvíľu jej trvalo, kým sa so svojou novou váhou stotožnila. To však bolo náročné, keďže sa jej ľudia občas rozhodli pripomenúť, že sa jej váha zmenila prostredníctvom nechutných správ, či komentárov.

Speváčka Mamba Dasha v minulosti sama priznala, že nie je so svojou postavou spokojná. Snažila sa s tým však niečo urobiť, či už fyzicky alebo mentálne. Nedávno jej však prišla správa od fanúšičky, ktorá ju zlomila a ona v emotívnom priznaní vysvetlila, že jej roky trvalo pochopiť, že ju nedefinuje jej fyzická stránka. Jej slová pritom chytili za srdce tisíce ľudí.

Správa, ktorá ju zlomila

„Dáši, si pekná, ale prečo sa nesnažíš skryť kilá navyše? Tvár máš veľmi opuchnutú a nie si to už ty,“ odkázala jej fanúšička.

„Táto správa ma veľmi zasiahla. Najprv ma rozbila na kúsky. Keď som sa poskladala späť, uvedomila som si, že sa už viac nechcem skrývať Roky som sa snažila naučiť ľúbiť samu seba. Lebo neľúbila som. Toľko škaredých slov, ktoré som sama sebe povedala. Až kým to konečne po tejto správe prišlo. Ľúbim sa, ľúbim sa… Dlho mi to trvalo. Ľúbim sa taká, aká som, lebo toto som ja,“ priznala Dasha vo videu.

Pokračovala: „Bola som to ja, keď som bola mladá a chudučká. Som to ja teraz, so svojimi nedokonalosťami. A budem to ja aj o 30 rokov. Moje telo je len malá súčasť môjho výzoru. Jeho zmeny, vývoj a starnutie sú prirodzené procesy. Je to moja duša, ktorá ma robí krásnou. Iskričky v očiach, lebo milujem život, smiech, pojašenosť a hlavne dobro v srdci. O 30 rokov možno nebudem mať dokonalý zadok, ale určite budem mať krásnu dušu. Lebo moja duša je večná.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mamba Dasha 💋 (@mambadasha)

„Ľúbim sa. Slová, ktoré boli pre mňa tak ťažké povedať, pomyslieť si… Trvalo roky, kým sa mi to podarilo… kým som pochopila, že ma nedefinuje moja fyzická stránka, že o to tu vlastne vôbec nejde, že to dôležité je inde a že som to vždy mala a že to aj vždy budem mat, nehľadiac na to, v akom životnom štádiu alebo telesnom stave sa nachádzam,“ napísala Mamba do popisu a označila toto pochopenie za oslobodzujúce a silné.

Jej slová zasiahli tisíce jej fanúšikov, no tiež známe osobnosti ako napríklad Lulu Almaksus, Janku Tkáčovú, Sáru Adamčíkovú, čo Moniku Bagárovú, ktoré jej v komentároch vyjadrili podporu.