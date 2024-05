Dvojročný chlapec vytvára umelecké diela za tisícky eur: Jeho obrazy chcú ľudia z celého sveta, prirovnávajú ho k Picassovi

Mnoho detí už od útleho veku prejavuje jedinečný talent. Máloktorému dieťaťu sa ale podarí to, čo sa podarilo 2-ročnému Laurentovi. Vytvára umelecké diela, ktoré sa predávajú za neuveriteľné sumy. Prirovnávajú ho k Picassovi.

Hovoria o ňom ako o malom Picassovi

Ako informuje Mail Online, 2-ročný chlapec z Nemecka sa stal medzinárodnou umeleckou senzáciou po tom, ako sa jeho obrazy koní, mačiek a kačíc začali predávať za tisícky eur. Laurent Schwarz z Bavorska, prezývaný „malý Picasso“, zaujal aj na medzinárodnom trhu, jeho pestrofarebné diela sa predávajú aj za 6 500 eur. Podľa niektorých sú Laurentove abstraktné maľby vzdialené od klasických detských kresieb, vraj sú také dobré, že si zaslúžia miesto aj v profesionálnej galérii.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Laurent Schwarz (@laurents.art)

Laurentova hrdá matka, 32-ročná Lisa, si počas rodinnej dovolenky v septembri minulého roka uvedomila, že malý chlapec má zvláštny talent. „V hoteli bola maliarska miestnosť a my sme ho z nej nemohli dostať,“ vyjadrila sa pre The Times. Po návrate domov sa Lisa rozhodla zariadiť pre svojho syna ateliér. Laurent v ňom vytváral jedno dielo za druhým.

Je to naozaj talent?

Lisa bola na jeho diela taká hrdá, že založila instagramový účet, ktorý slúži výlučne na zdieľanie synovho umenia. Už prvý post zaujal obrovské množstvo ľudí. V súčasnosti Laurentov profil sleduje už takmer 29 000 ľudí, pričom mnohí nevedia jeho talent vynachváliť. Práve to podnietilo Lisu k tomu, aby začala synove maľby predávať na webe s názvom laurents.art.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Laurent Schwarz (@laurents.art)

O jeho akrylové maľby na plátne bol dokonca záujem na najväčšom mníchovskom veľtrhu umenia ART MUC v apríli. Diela si kúpili milovníci umenia z Británie, ale aj z Bahám. Newyorská umelecká galéria dokonca oslovila Laurentovu mamu s ponukou vystaviť jeho diela. Prvá vernisáž sa uskutoční v auguste. Výťažok z predaja obrazov putuje podľa Lisy priamo na Laurentov účet, ku ktorému dostane prístup, keď dovŕši 18 rokov. Prízvukuje, že nie vždy sa Laurentovi chce maľovať a akceptuje to. Niekedy sa plátna nedotkne aj niekoľko týždňov.

Niektorí ľudia ale prehnané nadšenie z Laurentových diel kritizujú. Na jeho Instagrame komentujú, že je to jednoducho len dieťa, ktoré dostalo priestor hrať sa s farbami. Ďalší kritizujú Lisu za to, že z neho v takom útlom veku robí internetovú senzáciu a možno práve vďaka nej bude neskôr maľovanie nenávidieť. Iní Laurenta obhajujú a tvrdia, že to, čo robí on, naozaj nedokáže každé 2-ročné dieťa.