Dve Rusky spievali na balkóne ukrajinskú pesničku. Jedna dostala pokutu, druhá ide do väzenia

Dve obyvateľky Ruskom anektovaného Krymského polostrova boli tamojším súdom uznané za vinné z diskreditácie ruskej armády a verejného propagovania nacistických symbolov tým, že vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach spievali známu ukrajinskú pieseň Červená kalina (Červona kalyna). V utorok o tom informovala agentúra AFP.

Oľga Valejevová, ktorá vyhrala súťaž krásy Missis Krym 2022, a jej nemenovaná priateľka spievali túto pieseň na balkóne a pritom sa nahrávali. Video bolo zverejnené na platforme Instagram v sekcii stories, kde sa príspevky po 24 hodinách automaticky vymazávajú.

Príslušný súd na Kryme dospel k záveru, že mladé ženy sa dopustili diskreditácie ruskej armády a propagovali nacistické symboly. Valejevová za to dostala pokutu 40 000 rubľov (680 eur), jej priateľka musí ísť na desať dní do väzenia. V prípade Valejevovej súd pri rozhodovaní o treste zohľadnil, že sa stará o dve maloleté deti.

Rusko, ktorého armáda 24. februára podnikla inváziu na územie Ukrajiny s cieľom „demilitarizácie a denacifikácie“, tvrdí, že ukrajinské národné symboly sú extrémistické a často pripomínajú i nacistické. Aj na základe toho proruské vedenie Krymu v polovici septembra oznámilo zámer zakázať proukrajinské slogany a spievanie piesní „s kritickým obsahom voči Rusku“.

In #Crimea, two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song „Oi u luzi chervona kalyna“.

„Miss Crimea“ Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF

— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2022