Dvaja policajti zachránili pred smrťou 11 mrznúcich šteniatok z rómskej osady

Ešte počas sviatočného pondelka dvaja mladí policajti pomáhali súkromnému azylu pre domáce zvieratá Malá farma – Košice so záchranou mrznúcich šteniatok. Tie boli nahlásené v rómskej osade a tak sa spoločne s azylom vydali na záchranu.

Ako informuje Malá farma – Košice, šteniatka by sa nasledujúceho rána nedožili. Zároveň azyl hľadá dobrých ľudí, ktorí by sa šteniatok ujali, keďže súrne potrebujú nový domov.

Šteniatka potrebujú opateru, sú bez svojej mamy a sú odkázané na pomoc dobrých ľudí. V osade boli v katastrofálnych podmienkach, ako informuje Malá farma – Košice, boli v sieťovanej postieľke, vonku na studenom betóne a triasli sa od zimy. Sedem ich našli ako sa túlili k sebe, boli studené ako ľad. Ďalšie našli v smetiskovej jame. Všetky uložili do deky a do škatúľ a previezli do bezpečia.

Teraz ale prichádza ďalšia náročná úloha a to nájsť im domov. Ak máte záujem čo i len o jedno, určite ich neváhajte kontaktovať.