Druhá Ľudská stonožka na Netflixe? V psycho novinke sa ľudia zobudia nahí a prišití o seba bruchami

Pred niekoľkými dňami Netflix uviedol španielsku novinku, ktorej hodnotenie medzi slovenskými a českými divákmi neustále klesá. Už na prvý pohľad opisom svojho deja mnohým pripomína kontroverznú Ľudskú stonožku. Pozreli sme sa na to bližšie.

Dos (Two/Dva) je komorný triler, s komorným obsadením iba trojice hercov, na ktorého zhliadnutie vám stačí niečo cez jednu hodinu voľného času. Množstvo divákov sa však ku nemu ani nedostane práve kvôli téme, ktorú spracováva a tých, ktorých táto šokujúca snímka napriek tomu zaujme, odradí jej slabé hodnotenie. Je však opodstatnené?

Zobúdzajú sa do nočnej mory

Treba uznať, že námet filmu Dos znie mimoriadne zaujímavo, avšak nie je vhodný ani zďaleka pre každého diváka. Začína tým, ako sa dvaja cudzí ľudia prebúdzajú a zisťujú, že sú prednou časťou tela prišití o seba navzájom.

Je ako Ľudská stonožka alebo nie?

Práve tu vznikli možné prirovnávania k Ľudskej stonožke, ktoré vzhľadom na spojenie ľudských tiel divákom možno hneď napadnú. Ako pravdepodobne viete, Ľudská stonožka ukazuje ľudí, ktorí sa prebúdzajú na to, že sú o seba navzájom prišití. Avšak oveľa brutálnejšie, než v tomto prípade. Šialený chirurg prišil ich ústa o konečník toho ďalšieho a následne na svojich obetiach vykonával hnusné experimenty.

Na internete sa začali objavovať články, ktoré film Dos prirovnávali k tomuto – jednému z najnechutnejších filmov všetkých čias. Nejde však o taký veľký masaker. Okrem toho, že sa hrdinovia prebúdzajú zošití k sebe, ani nemajú veľa spoločného.

Má iba 70 minút a prináša množstvo otázok

V tomto prípade je celý film zameraný predovšetkým na psychológiu a konverzácie prepojeného páru, ktorý sa snaží zistiť, čo sa im stalo a kto sa s nimi hrá. Film by sa dal nazvať jednou z najzvrátenejších únikových hier, aké boli kedy nakrútené.

Zaujať môže divákov predovšetkým budovaním zvedavosti, pretože otázky, prečo sa neznámi muž a žena ocitli v tejto situácii, kvôli čomu a ako skončia, dokážu takýto krátky film utiahnuť. K tomu je ale nutné adekvátne odhalenie a vyvrcholenie na konci. Ďalším lákadlom môže byť jeho samotná 70-minútová stopáž a teda ho stihnete vidieť bez problémov celý za relatívne krátky čas. Toto však k dobrému filmu nestačí, o čom vedia svoje aj diváci, ktorí Dos videli.

Prišití ku sebe a nahí

Napriek tomu niekoľko nechutných scén snímka predsalen obsahuje. Nebudeme vám ich však prezrádzať, skôr upozorníme na to, že ak sa ju rozhodnete vidieť, pripravte sa na explicitnú nahotu. Keďže sú hlavní hrdinovia o seba prišití bruchami, nemajú možnosť sa poriadne obliecť, a tak ich vidíme v plnej kráse.

Dos je v prvom rade festivalový film, ktorý bol uvedený už v roku 2020, v týchto dňoch sa však dostal do obehu streamovacieho giganta, čo mu zabezpečilo aj zvýšenie popularity. Pozrime sa teda naň detailnejšie.

Podľa recenzií by sa tento film dal charakterizovať ako kombinácia už spomínanej Ľudskej stonožky, ktorú diváci nechcú vidieť už iba z princípu a snímky Geraldova hra, ktorá je adaptáciou románu Stephena Kinga.

Ak ste ju videli, tak viete, v čom spočíva táto podoba. Vo filme Geraldova hra sa manželia rozhodnú zachrániť svoj vzťah vášnivým sexom na odľahlej chate. Pre ešte väčšie okorenenie týchto spoločných chvíľ Gerald svoju manželku pripúta o posteľ. Medzičasom však zomiera na infarkt a ona zostáva s pomaly sa rozkladajúcim mŕtvym manželom uväznená na mieste, kde jej nemá kto prísť na pomoc.

Pozerať ho nemusí byť príjemné

V prípade filmu Dos hľadajú hlavní hrdinovia odpovede na množstvo otázok. Popritom zažívajú bežné chvíle, ako potrebu ísť na toaletu, ktoré sú zrazu problémom. Španielsky tvorca Mar Targarona nemal problém ukázať okrem úplnej nahoty ani to, takže v niektorých momentoch skutočne nejde o príjemný pohľad.

Ako to už pri takýchto filmoch býva, ich hodnotenie je sporné a diváci sa výrazne rozchádzajú do dvoch kategórií. Kým niektorí tento film sledovali s nadšením, pre ďalších ide o zbytočný “odpad”, ktorý má v úmysle iba šokovať. Na Česko-slovenskej filmovej databáze dostal film hodnotenie 49 % a na portáli IMDb 4,2/10. Publikum na Rotten Tomatoes ohodnotilo snímku slabými 22 %.

Nuda alebo film, ktorý sa oplatí vidieť?

Nebudeme sa tváriť, že ide o dokonalý film a spomenieme napríklad námietky, ktoré kritizujú, že pri niektorých scénach to vlastne ani nevyzeralo, že sú o seba prišití, aj keď mali byť. Ďalší z komentárov hovorí, že keby nakrútil tento film on, tak by ho trápilo svedomie alebo ho hodnotia ako veľkú nudu.

Nájdu sa však aj diváci, ktorí si snímku užili a po skončení odchádzali spred obrazoviek s dobrým zážitkom. Nech je to ako chce, isté je, že Dos nie je filmom pre široké masové publikum a skôr zaujme jednotlivcov, ako celé davy.

Rovnako je to aj so samotným koncom, ktorý je pre niektorých uspokojivý, ďalší čakali od tohto šialeného námetu oveľa viac. Väčšina sa však prikláňa skôr k negatívnemu hodnoteniu. Ak vás však film zaujal, urobte si názor sami.