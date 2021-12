Psychiater rozdelil trojičky po narodení, skončili zle: Že sú obeťou zvráteného experimentu zistili náhodou (video)

Vitajte pri ďalšej časti našej video série. Tentokrát sa pozrieme na jeden z najšialenejších experimentov, ktoré sa v našej novodobej histórii objavili. Vznikol v hlave detského psychiatra, ktorý sa rozhodol priniesť odpoveď na otázku – čo zohráva pri vývoji človeka dôležitejšiu úlohu, výchova alebo faktor dedičnosti?

Neváhal prekročiť akékoľvek hranice ľudskosti a kvôli svojmu experimentu rozdelil identické trojčatá takmer ihneď po ich narodení, umiestnil ich do rozličných rodín a podrobne dlhé roky sledoval. So svojím pokusom neprestal, ani keď videl, že pácha množstvo škôd. Chlapci sa napokon o tom, že sa stali “pokusnými králikmi” dozvedeli iba vďaka náhode. Mimoriadne ich to poznačilo.

Viac už v našom videu: