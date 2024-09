Dráma na strednej škole v USA: Útočník začal strieľať, najmenej dvaja ľudia prišli o život

Najmenej dvaja ľudia prišli v stredu o život a štyria utrpeli zranenia pri streľbe na strednej škole Apalachee High School v americkom štáte Georgia, informovala televízna stanica MSNBC, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Podozrivého zadržali, informoval úrad šerifa vo vyhlásení. „V súvislosti s nahlásenou streľbou boli približne o 10.23 h (16.23 h SELČ) na strednú školu vyslaní príslušníci viacerých bezpečnostných zložiek, hasiči a záchranári,“ píše sa ďalej vo vyhlásení. Úrad FBI v Atlante vyslal na miesto agentov, uviedla hovorkyňa úradu.

Na záberoch z vrtuľníka bolo vidno desiatky vozidiel záchranných a bezpečnostných zložiek okolo školy Apalachee High School v okrese Barrow, ktorý sa nachádza približne 80 kilometrov severovýchodne od Atlanty. Študentov školy pôvodne evakuovali na štadión a školu uzavreli, medzičasom však študentov už pustili, informoval hovorca školského združenia Barrow County Schools.

🚨#Breaking: News: Georgia School Shooting

A tragic shooting at Apalachee High School in Winder, Georgia, has left two dead and four injured. The incident occurred around 10:23 AM, leading to a swift response from local law enforcement and the FBI. The suspect is now in custody.… pic.twitter.com/6HaMEf2zyo

— Wesley Marius (@WesleyMarius) September 4, 2024