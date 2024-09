DPH na ubytovanie a gastro sa bude opäť meniť, namiesto zvyšovania ešte klesne. Pozrite si prehľad

Gastrosektor aj ubytovacie služby budú na Slovensku v päťpercentnej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH). Oznámil to vo štvrtok na brífingu po rokovaní s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a Zväzom cestovného ruchu SR minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi (nominant SNS), za účasti predsedu SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Vládny návrh pôvodne počítal so sadzbou 23 %.

Ako informoval minister, malo by ísť o finálne rozhodnutie. Dnes je DPH na ubytovanie aj gastrosektor 10 %. Pôvodne sa plánoval pokles na 5 % pri ubytovaní a zvýšenie na 23 % pri gastre. Potom koalícia oznámila, že to bude naopak, dnes je to zase inak.

