Dožila sa neuveriteľných 116 rokov: Zomrela osoba, ktorá bola považovaná za najstaršiu na zemi

Vo veku 116 rokov zomrela Japonka Tomiko Itookaová, ktorá bola považovaná za najstaršieho človeka na zemi. Ako v sobotu informovala agentúra AP, Itookaová, ktorá sa narodila 23. mája 1908 v Osake ako najstaršia z troch súrodencov, zomrela 29. decembra 2024 v opatrovateľskom dome v meste Ašija, kde na sklonku života žila. Podľa úradov prefektúry Hjógo sa pohrebný obrad konal v kruhu rodiny a priateľov.

Itookaová sa vydala ako 20-ročná. Počas druhej svetovej vojny pracovala v textilnej továrni a zároveň sa starala o svoje štyri deti – dve dcéry a dvoch synov. Jej manžel zomrel v roku 1979 a odvtedy žila sama. Na strednej škole sa venovala volejbalu. Už ako seniorka dvakrát zdolala 3067 metrov vysokú horu Ontake. Rada si pochutnala na banánoch a japonskom kyslomliečnom nápoji.

Itookaová sa stala najstarším žijúcim človekom v Japonsku v decembri 2023 po smrti Fusy Tacumiovej, 116-ročnej obyvateľky mesta Kašiwara v prefektúre Osaka.

Následne – v septembri 2024 – bola uznaná aj ako najstarší žijúci človek na svete. Tento zápis v Guinnessovej knihe rekordov sa uskutočnil po smrti predchádzajúcej držiteľky tohto rekordu, Marie Branyas Morerovej, 117-ročnej Katalánčanky z mesta Olot.

