Vedec v roku 1925 predpovedal budúcnosť: Mnohé z jeho predpovedí sa po 100 rokoch naozaj stali, v tomto sa mýlil

Preneste sa mysľou do roku 1925. Svet je 7 rokov po 1. svetovej vojne, či niekoľko rokov po strašnej pandémii španielskej chrípky a vízie o budúcnosti nemusia vyzerať najlepšie. No vedci sa už aj v tej dobe zamýšľali, čo ľudstvo na poli techniky, ale aj v iných oblastiach, čaká. A niektoré predpovede rozhodne neboli mimo.

Britský vedec Archibald Montgomery Low sa v roku 1925 zamýšľal nad životom v budúcnosti a svoje poznatky či hypotézy spísal aj do knihy, ako píše portál The Guardian.

100 rokov po vydaní jeho knihy sú niektoré z predpovedí našou bežnou realitou, na iné si budeme musieť asi počkať, alebo sa ich možno ani nedočkáme.

Low sa narodil v roku 1888 a bol inžinier, vedec, fyzik, vynálezca a spisovateľ. Pracoval na vývoji televízie, vynašiel prvý dron a bol tiež „otcom“ navádzacích systémov.

V roku 1925 sa zamýšľal napríklad nad tým, že domáce reproduktory a televízny prístroj nahradia papier či noviny. Zábava tiež podľa neho bude na dosah jedného zapnutia prístroja a rôzne tajné kamery či odpočúvacie zariadenia budú usvedčovať zločincov.

Predvídal tiež pohyblivé schody či chodníky. Taktiež písal aj o „automatických telefónoch“, ktoré budú mať vždy správne číslo.

When Archibald Montgomery Low dreamed of the future, his visions were sometimes surprisingly accurate.

Here’s how the eccentric British inventor imagined 2025 a century agohttps://t.co/Gw4mg92ERx

— CBC Radio (@cbcradio) December 31, 2024